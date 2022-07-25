Минобороны РФ заявили об уничтожении базы со снарядами для HIMARS и М777

В ВВС Украины заявляли, что ПВО сбили все 4 крылатые ракеты, которые враг запустил в Хмельницкую область.

В Министерстве обороны РФ заявили, что они уничтожили склад с ракетами для HIMARS и снарядами для гаубиц М777. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомстве.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Спикер ведомства Конашенков заявил, что ВС РФ уничтожили базу с ракетами для РСЗО HIMARS и снарядов для гаубиц М777. Удар пришелся в районе Богдановки в Хмельницкой области.

"Уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777", — заявил Конашенков.

Однако в Военно-воздушных силах Украины отрапортовали, что все 4 крылатые ракеты, которые выпустили РФ, были сбиты силами ПВО.

"Мы сообщали ранее, что три ракеты уничтожены, а уже по уточненной информации — имеет четыре сбитые крылатые ракеты", — заявил спикер ВВС Юрий Игнат.

Отметим, в оборонном ведомстве РФ уже не первый раз утверждают об уничтожении HIMARS или составляющих установки. 17 июля в Минобороны заявили об уничтожении заряжающей машины для HIMARS, однако ее не существует в природе.

Напомним, в США заявили, что они готовы отправить Украине до 30 РСЗО HIMARS и M270. Не факт, что в арсенале будет 50 установок, как того просит украинская сторона. По данным ВВС, за две недели ВСУ уничтожили более 80 российских офицеров благодаря ударам М142.