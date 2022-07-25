Міноборони РФ заявили про знищення бази зі снарядами для HIMARS і М777

У ВПС України заявляли, що ППО збили всі 4 крилаті ракети, які ворог запустив у Хмельницьку область.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що вони знищили склад із ракетами для HIMARS і снарядами для гаубиць М777. Про це повідомляється в офіційному "Телеграм"-каналі у відомстві.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Спікер відомства Конашенков заявив, що ЗС РФ знищили базу з ракетами для РСЗВ HIMARS і снарядів для гаубиць М777. Удар припав на район Богданівки на Хмельниччині.

"Знищено перевалочну базу з надісланими США боєприпасами до реактивних систем залпового вогню HIMARS і снарядами до американських великокаліберних гаубиць М777", — заявив Конашенков.

Однак у Військово-повітряних силах України відрапортували, що всі 4 крилаті ракети, які випустили РФ, були збиті силами ППО.

"Ми повідомляли раніше, що три ракети знищені, а вже за уточненою інформацією маємо чотири збиті крилаті ракети", — заявив спікер ВПС Юрій Ігнат.

Зазначимо, в оборонному відомстві РФ уже не вперше стверджують про знищення HIMARS або складових установки. 17 липня в Міноборони заявили про знищення машини, що заряджає HIMARS, проте її не існує в природі.

Нагадаємо, в США заявили, що вони готові відправити Україні до 30 РСЗВ HIMARS і M270. Не факт, що в арсеналі буде 50 установок, як того просить українська сторона. За даними ВВС, за два тижні ЗСУ знищили понад 80 російських офіцерів завдяки ударам М142.