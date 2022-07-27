После успешного применения в Украине: Бангладеш решил закупить турецкие "Байрактары"

Сотрудничество между двумя странами было и ранее. Бангладеш закупал броневики, снаряды и системы ПВО для своей армии.

Бангладеш планирует закупить ударные беспилотники Bayraktar TB2 после оценки их эффективности в ходе российско-украинской войны. Об этом сообщает Army Recognition.

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После оценки эффективности применения турецких Bayraktar TB2 в ходе отражения российского вторжения в Украине, Бангладеш решил закупить ударные БПЛА в свою армию. Посол Турции в Бангладеше Мустафа Осман Туран подтвердил покупку. Подробности контракта он не стал называть, но сотрудничество между двумя странами подтвердил.

"Я не могу сообщить подробности, но я могу подтвердить, что между Бангладеш и Турцией существует сотрудничество в отношении дронов", — заявил Мустафа.

Отмечается, что это уже не первое приобретение турецкого оружия в Бангладеш. Ранее закупались броневики MRAP, системы ПВО и другую бронетехнику в рамках двухстороннего сотрудничества в области обороны. В дальнейшем армия Бангладеша может получить боевые вертолеты и танки.

Основные характеристики Bayraktar TB2

радиус применение — 150 или 300 км, в зависимости от версии

крейсерская скорость — 130 км/ч

максимальная скорость — 222 км/ч

практический потолок — 8200 м

полезная нагрузка — 150 км

автономность — 27 часов

Напомним, фонд "Повернись живим" закупил три БПЛА "Байрактар" для украинской армии за 16 млн долларов.

Ранее в Baykar Makina заявили, что они никогда не продадут РФ свои беспилотники так как они поддерживают Украину.