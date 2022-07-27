Після успішного застосування в Україні: Бангладеш вирішив купити турецькі "Байрактари"
Співпраця між двома країнами була й раніше. Бангладеш купував броньовики, снаряди та системи ППО для своєї армії.
Бангладеш планує купити ударні безпілотники Bayraktar TB2 після оцінки їхньої ефективності в ході російсько-української війни. Про це повідомляє Army Recognition.
Після оцінки ефективності застосування турецьких Bayraktar TB2 під час відбиття російського вторгнення в Україні Бангладеш вирішив закупити ударні БПЛА до своєї армії. Посол Туреччини в Бангладеш Мустафа Осман Туран підтвердив покупку. Подробиці контракту він не називав, але співпрацю між двома країнами підтвердив.
"Я не можу повідомити подробиці, але я можу підтвердити, що між Бангладеш і Туреччиною існує співпраця щодо дронів", — заявив Мустафа.
Зазначається, що це вже не перше придбання турецької зброї в Бангладеш. Раніше закуповували броньовики MRAP, системи ППО й іншу бронетехніку в межах двостороннього співробітництва в галузі оборони. Надалі армія Бангладеш може отримати бойові гелікоптери й танки.
Основні характеристики Bayraktar TB2
- радіус застосування — 150 або 300 км, залежно від версії
- крейсерська швидкість — 130 км/год
- максимальна швидкість — 222 км/год
- практична стеля — 8200 м
- корисне навантаження — 150 км
- автономність — 27 годин
Нагадаємо, фонд "Повернись живим" закупив три БПЛА "Байрактар" для української армії за 16 млн доларів.
Раніше в Baykar Makina заявили, що вони ніколи не продадуть РФ свої безпілотники, оскільки підтримують Україну.