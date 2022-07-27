Після успішного застосування в Україні: Бангладеш вирішив купити турецькі "Байрактари"

Співпраця між двома країнами була й раніше. Бангладеш купував броньовики, снаряди та системи ППО для своєї армії.

Бангладеш планує купити ударні безпілотники Bayraktar TB2 після оцінки їхньої ефективності в ході російсько-української війни. Про це повідомляє Army Recognition.

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Після оцінки ефективності застосування турецьких Bayraktar TB2 під час відбиття російського вторгнення в Україні Бангладеш вирішив закупити ударні БПЛА до своєї армії. Посол Туреччини в Бангладеш Мустафа Осман Туран підтвердив покупку. Подробиці контракту він не називав, але співпрацю між двома країнами підтвердив.

"Я не можу повідомити подробиці, але я можу підтвердити, що між Бангладеш і Туреччиною існує співпраця щодо дронів", — заявив Мустафа.

Зазначається, що це вже не перше придбання турецької зброї в Бангладеш. Раніше закуповували броньовики MRAP, системи ППО й іншу бронетехніку в межах двостороннього співробітництва в галузі оборони. Надалі армія Бангладеш може отримати бойові гелікоптери й танки.

Основні характеристики Bayraktar TB2

радіус застосування — 150 або 300 км, залежно від версії

крейсерська швидкість — 130 км/год

максимальна швидкість — 222 км/год

практична стеля — 8200 м

корисне навантаження — 150 км

автономність — 27 годин

Нагадаємо, фонд "Повернись живим" закупив три БПЛА "Байрактар" для української армії за 16 млн доларів.

Раніше в Baykar Makina заявили, що вони ніколи не продадуть РФ свої безпілотники, оскільки підтримують Україну.