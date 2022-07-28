Акция продолжается: Baykar бесплатно передаст Байрактар, на который собирали в Польше

В письме от Baykar автору инициативы написали, что они впечатлены участием поляков в сборе средств на ударный беспилотник, поэтому они безвозмездно передадут БПЛА украинской армии.

Польский журналист Славомир Сераковский, автор инициативы по сбору средств на ударный "Байрактар" в Польше, получил письмо от Baykar, в котором заявляется о бесплатной передачи БПЛА в ВСУ. Об этом Сераковский написал в Фейсбуке.

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Как заявляет инициатор, после переговоров с украинской и турецкой сторонами, он получил письмо от компании Baykar. В нем указывается, что производитель ценит вклад поляков, которые поддержали акцию, они впечатлены тем, сколько людей приняло участие в сборах.

"Мы хотим быть частью этого человеческого жеста солидарности, и мы делаем предложение. Перед лицом вашей кампании мы безвозмездно передадим украинцам беспилотник Bayraktar TB2, чтобы они могли защищать свою Родину наилучшим образом. И мы будем следить за направлением собранных средств украинскими благотворительными организациями на цели, которые служат укреплению Украины", — написали в Baykar.

22,5 млн злотых, которые собрали на беспилотник, пойдут на гуманитарную помощь Украине, а 1,8 млн злотых, собранные сверх нужной суммы, будут переданы для нужд ВСУ. До конца недели сбор средств еще продолжается, поэтому сумма помощи может еще больше увеличиться.

Как отмечает Сераковский, общая сумма помощи Украине составляет уже 50 млн злотых (примерно 400 млн гривен).

Напомним, сбор на Bayraktar TB2 в Польше начался 4 июля. Цель сборов составляла 147 млн гривен. После поляков сбор объявили в Норвегии. Там хотят собрать 55 млн крон.

Также фонд "Повернись живим" закупил три БПЛА "Байрактар" ТБ2 для ВСУ — это крупнейший контракт от волонтеров.