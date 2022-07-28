Акція триває: Baykar безкоштовно передасть Байрактар, на який збирали у Польщі

У листі від Baykar авторові ініціативи написали, що вони вражені участю поляків у збиранні коштів на ударний безпілотник, тож вони безкоштовно передадуть БПЛА українській армії.

Польський журналіст Славомір Сераковський, автор ініціативи зі збору коштів на ударний "Байрактар" у Польщі, отримав листа від Baykar, в якому заявляється про безкоштовне передавання БПЛА в ЗСУ. Про це Сераковський написав у фейсбуці.

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Як заявляє ініціатор, після переговорів з українською і турецькою сторонами він отримав листа від компанії Baykar. У ньому зазначається, що виробник цінує внесок поляків, які підтримали акцію, вони вражені тим, скільки людей взяло участь у зборах.

"Ми хочемо бути частиною цього людського жесту солідарності, і ми робимо пропозицію. Перед вашою кампанією ми безкоштовно передамо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони могли захищати свою Батьківщину якнайкраще. І ми будемо стежити за направленням зібраних коштів українськими благодійними організаціями на цілі, які служать зміцненню України", — написали в Baykar.

22,5 млн злотих, які зібрали на безпілотник, підуть на гуманітарну допомогу Україні, а 1,8 млн злотих, зібрані понад потрібну суму, будуть передані для потреб ЗСУ. До кінця тижня збирання коштів ще триває, тому сума допомоги може ще більше збільшитися.

Як зазначає Сераковський, загальна сума допомоги Україні становить уже 50 млн злотих (приблизно 400 млн гривень).

Нагадаємо, збір на Bayraktar TB2 у Польщі розпочався 4 липня. Мета зборів становила 147 млн гривень. Після поляків збір оголосили у Норвегії. Там хочуть зібрати 55 млн крон.

Також фонд "Повернись живим" закупив три БПЛА "Байрактар" ТБ2 для ЗСУ — це найбільший контракт від волонтерів.