Войска РФ перебрасывают силы на Херсонское направление, — CNN

За последние несколько недель в сторону областного центра через Мариуполь и Мелитополь прошло несколько крупных конвоев.

Появляется все больше признаков, что ВС РФ усиливают свое военное присутствие в Херсоне. Об этом сообщает CNN.

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В репортаже журналистов из места боев на юге Украины говорится, что украинские военные настроены на освобождение захваченных войсками РФ территорий в Херсонской области. Один из бойцов, старший лейтенант Андрей Пидлисный говорит, что по началу это была оборонительная операция, чтобы остановить ВС РФ, теперь же ВСУ нашли "хорошие места", позволяющие возвращать свои территории.

Российские войска в настоящее время находятся в обороне в этой части юга. За несколько месяцев оккупанты построили несколько эшелонов обороны. На этой территории тяжело проводить наступления из-за открытой местности, где любые наступающие силы будут не защищены.

"Появляется все больше признаков того, что русские усиливают свое военное присутствие в Херсоне, решив удержать его как жизненно важную часть сухопутного моста в Крым и как главный источник воды на полуострове", — пишут авторы.

За последние две недели Россия перебрасывала большие конвои на запад от Мариуполя через Мелитополь к Херсону.

Освобождение Херсона будет тяжелым

Авторы пишут, что в Кривом Роге ВСУ провели учения — резервисты и нацгвардейцы, вооруженные дробовиками, должны были штурмовать дом. Украинские полицейские на втором этаже отыгрывали роль ВС РФ.

После часовой имитации боя военные так и не смогли захватить верхний этаж — это признак того, насколько сложные и тяжелые городские бои.

"Уличный бой, штурм населенного пункта — самый тяжелый бой. Сложнее, потому что мы не захватываем населенные пункты, мы освобождаем населенные пункты. Это наши города, это наши люди", — говорит командир Александр Пискун.

Ныне на южном фронте преобладают артиллерийские, а не уличные бои. Сначала нужно провести их, чтобы затем освободить Херсон.

Напомним, в Генштабе заявили, что ВСУ продолжают поэтапное освобождение Херсонщины. Несмотря на действия врага, армия освободила три населенные пункта за последние две недели.

Сообщалось, что оккупанты перекидывают белорусскую технику в сторону Херсона через Мелитополь.

Ранее старший научный сотрудник CNAS Крис Догерти заявил, что Украина сможет освободить Херсон до конца сентября. Однако о дальнейшем освобождении южных регионов пока речи не идет из-за недостатка вооружения ВСУ.