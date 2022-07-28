Війська РФ перекидають сили на Херсонський напрямок, — CNN

За останні кілька тижнів у бік обласного центру через Маріуполь та Мелітополь пройшло кілька великих конвоїв.

З'являється все більше ознак, що ЗС РФ посилюють свою військову присутність у Херсоні. Про це повідомляє CNN.

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У репортажі журналістів з місця боїв на півдні України йдеться про те, що українські військові налаштовані на звільнення захоплених військами РФ територій у Херсонській області. Один із бійців, старший лейтенант Андрій Підлісний, каже, що спочатку це була оборонна операція, щоб зупинити ЗС РФ, тепер же ЗСУ знайшли "хороші місця", що дозволяють повертати свої території.

Російські війська нині перебувають в обороні у цій частині півдня. За кілька місяців окупанти збудували кілька ешелонів оборони. На цій території важко проводити наступи через відкриту місцевість, де будь-які наступальні сили будуть не захищені.

"З'являється все більше ознак того, що росіяни посилюють свою військову присутність у Херсоні, вирішивши утримати його як життєво важливу частину сухопутного мосту в Криму і як головне джерело води на острові", — пишуть автори.

За останні два тижні Росія перекидала великі конвої на захід від Маріуполя через Мелітополь до Херсона.

Звільнення Херсона буде тяжким

Автори пишуть, що у Кривому Розі ЗСУ провели навчання — резервісти та нацгвардійці, озброєні дробовиками, мали штурмувати будинок. Українські поліцейські на другому поверсі відігравали роль ЗС РФ.

Після годинної імітації бою військові так і не спромоглися захопити верхній поверх — це ознака того, наскільки складні та важкі міські бої.

"Вуличний бій, штурм населеного пункту — найважчий бій. Складніше, тому що ми не захоплюємо населені пункти, ми звільняємо населені пункти. Це наші міста, це наші люди", — каже командир Олександр Піскун.

Нині на південному фронті переважають артилерійські, а не вуличні бої. Спочатку треба провести їх, щоби потім звільнити Херсон.

Нагадаємо, у Генштабі заявили, що ЗСУ продовжують поетапне звільнення Херсонщини. Попри дії ворога, армія звільнила три населені пункти за останні два тижні.

Повідомлялося, що окупанти перекидають білоруську техніку в бік Херсона через Мелітополь.

Раніше старший науковий співробітник CNAS Кріс Догерті заявив, що Україна зможе звільнити Херсон до кінця вересня. Однак про подальше звільнення південних регіонів поки не йдеться через брак озброєння ЗСУ.