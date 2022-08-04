Сковородой по голове: крымчанка избила мужа за поддержку войны в Украине (фото)

Олег из Севастополя развесил по дому флаги с буквами "Z" и "V". Супруга не оценила патриотические порывы – огрела его сковородкой, а когда он отключился, воткнула головой в мусорное ведро.

Крымчанка сильно избила мужа за его поддержку полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

"Она засовывала голову супруга в мусорное ведро, била сковородкой и обливала его автомобиль бензином. Но мужчина сдаваться не собирается", – привели подробности журналисты.

Мужчину из Севастополя зовут Олег, ему 43 года. По информации канала, 3 года назад он встретил женщину мечты Светлану.

"Пара расписалась, мужчина переписал на жену половину своего дома. Наступило 24 февраля и Светлане не понравилось, что Олег поддержал случившееся. Недавно ссора переросла в миксфайт: дама огрела благоверного сковородкой по голове, а когда тот отключился, засунула головой в мусорку", – говорится в истории.

Далее женщина боролась с символами вторжения РФ в Украину. Садовой лопатой она срубила флаги с латинскими буквами "Z" и "V". После этого жена облила машину мужа бензином и стерла все патриотические наклейки.

"Боеприпасы не иссякли: Олег написал на супругу заявление в полицию, закупился новыми паками стикеров и готов сражаться до последнего. Как только пройдут синяки от сковородки", – заключили авторы.

Напомним, что украинское командование рассматривает вариант удара по Крымскому мосту. Но для этого надо поставить военную задачу. Мост и прочая инфраструктуры пристально контролируют ВС РФ.

Фокус уже рассказывал о возможных целях, которые ВСУ способны поразить в Крыму. Оккупанты сосредоточили на полуострове цели, поражение которых уменьшит число ракетных ударов по Украине.

Бывший командующий НАТО, генерал Филипп Бридлав считает удар по Крымскому мосту вполне оправданным из-за военного нападения России. По его мнению, это вполне законная цель для ВСУ.