Сковорідкою по голові: кримчанка побила чоловіка за підтримку війни в Україні (фото)

Олег із Севастополя розвісив по будинку прапори з літерами "Z" та "V". Дружина не оцінила патріотичні пориви — обігріла його сковорідкою, а коли він відключився, встромила головою у відро для сміття.

Кримчанка сильно побила чоловіка за підтримку повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія. Про це повідомив Telegram-канал Mash.

"Вона засовувала голову чоловіка у відро для сміття, била сковорідкою і обливала його автомобіль бензином. Але чоловік здаватися не збирається", — навели подробиці журналісти.

Чоловіка із Севастополя звуть Олег, йому 43 роки. За інформацією каналу, 3 роки тому він зустрів жінку мрії Світлану.

"Пара розписалася, чоловік переписав на дружину половину свого будинку. Настало 24 лютого і Світлані не сподобалося, що Олег підтримав те, що сталося. Нещодавно сварка переросла в міксфайт: дама обігріла благовірного сковорідкою по голові, а коли той відключився, засунула головою в смітник" йдеться в історії.

Далі жінка боролася із символами вторгнення РФ до України. Садовою лопатою вона зрубала прапори з латинськими літерами "Z" та "V". Після цього дружина облила машину чоловіка бензином та стерла всі патріотичні наклейки.

"Боєприпаси не закінчилися: Олег написав на дружину заяву в поліцію, закупився новими паками стікерів і готовий боротися до останнього. Як тільки пройдуть синці від сковорідки", — підсумували автори.

Нагадаємо, що українське командування розглядає варіант удару по Кримському мосту. Але для цього треба поставити військове завдання. Міст та іншу інфраструктуру уважно контролюють ЗС РФ.

Фокус вже розповідав про можливі цілі, які ЗСУ здатні вразити у Криму. Окупанти зосередили на півострові цілі, поразка яких зменшить кількість ракетних ударів по Україні.

Колишній командувач НАТО, генерал Філіп Брідлав вважає удар по Кримському мосту цілком виправданим через воєнний напад Росії. На його думку, це цілком законна ціль для ЗСУ.