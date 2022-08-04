РосСМИ сообщают об обстреле колонии на Донбассе, в которой расположена тюремная больница

В резульате атаки, по данным оккупационных властей, один сотрудник учреждения погиб, а двое заключенных получили ранения.

Российские телеграмм-каналы сообщают об обстреле еще одной колонии на оккупированной территории Донецкой области. И снова обвиняют Вооруженные силы Украины.

На этот раз речь идет об исправительном учреждении для мужчин №124 в Кировском районе Донецка. Оно расположено в поселке Лидиевка рядом с одноименной закрытой шахтой. Россияне утверждают: один сотрудник учреждения погиб, ранены двое заключенных. По информации росмедиа, в колонии недавно привезли раненых украинских военнослужащих с Еленовской колонии №120.

В правозащитной организации Медийная инициатива за права человека сообщили Фокусу, что ранее ничего не было известно о содержании в Лидиевской колонии людей, которые были задержаны на оккупированной территории в связи с вооруженной агрессией РФ. Но некоторых, действительно, привозили в тюремную больницу, которая находится на территории колонии. Один из бывших заложников, освобожденный в 2019 году, был в этой больнице две недели. Он рассказывает, что она рассчитана примерно на сто человек, есть палаты-камеры как на одного человека, так и на нескольких.

В свою очередь местные жители сообщают, что с 2014 года российская армия и подконтрольные ей боевики используют район шахты Лидиевка для обстрела как украинских позиций так и территории Донецка – там расположены реактивные системы залпового огня. К тому же шахта, как и колония расположена всего в 14 километрах от поселка Пески, за который уже несколько дней идут бои. По сообщениям американского Института изучения войны ныне Вооруженные силы Украины отражают атаки российских войск на Пески со стороны Донецка.

Напомним, ранее юрист, комментируя убийство военнопленных в колонии №120, говорил, что Женевская конвенция об обращении с военнопленными защищает военнопленных и вменяет ряд обязанностей удерживающему военнопленных государству (в данном случае РФ). "Так, статья 23 запрещает отправку военнопленного в район, где ему грозил бы огонь из зоны боевых действий, военнопленные должны иметь укрытие от опасностей войны. Государства, которые содержат пленных, должны сообщать другой стороне вооруженного конфликта информацию о географическом положении лагерей для военнопленных", – сказал Андрей Яковлев, адвокат объединения "Амбрелла".

Также сообщалось, что ВС РФ могли устроить теракт в еленовской колонии из-за бунта, который был организован украинскими военнопленными.