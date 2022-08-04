РосЗМІ повідомляють про обстріл колонії на Донбасі, в якій розташована тюремна лікарня

Унаслідок атаки, за даними окупаційної влади, один співробітник установи загинув, а двоє ув'язнених отримали поранення.

Російські телеграм-канали повідомляють про обстріл ще однієї колонії на окупованій території Донецької області. І знову звинувачують Збройні сили України.

Цього разу йдеться про виправну установу для чоловіків №124 у Кіровському районі Донецька. Вона розташована в селищі Лідіївка поряд з однойменною закритою шахтою. Росіяни стверджують: один співробітник установи загинув, поранено двох ув'язнених. За інформацією росмедіа, у колонії нещодавно привезли поранених українських військовослужбовців з Оленівської колонії №120.

У правозахисній організації Медійна ініціатива за права людини повідомили Фокусу, що раніше нічого не було відомо про утримання в Лідіївській колонії людей, які були затримані на окупованій території у зв'язку зі збройною агресією РФ. Але декого справді привозили в тюремну лікарню, яка знаходиться на території колонії. Один із колишніх заручників, звільнений у 2019 році, був у цій лікарні два тижні. Він розповідає, що вона розрахована приблизно на сто осіб, є палати-камери як на одну особу, так і на кількох.

Зі свого боку, місцеві жителі повідомляють, що з 2014 року російська армія та підконтрольні їй бойовики використовують район шахти Лідіївка для обстрілу як українських позицій, так і території Донецька — там розташовані реактивні системи залпового вогню. До того ж шахта, як і колонія, розташована всього за 14 кілометрів від селища Піски, за яке вже кілька днів тривають бої. За повідомленнями американського Інституту вивчення війни, нині Збройні сили України відбивають атаки російських військ на Піски з боку Донецька.

Нагадаємо, раніше юрист, коментуючи вбивство військовополонених у колонії №120, говорив, що Женевська конвенція про поводження з військовополоненими захищає військовополонених і зобов'язує низку обов'язків державі, яка утримує військовополонених (у цьому випадку РФ). "Так, стаття 23 забороняє відправлення військовополоненого до району, де йому загрожував би вогонь із зони бойових дій, військовополонені повинні мати укриття від небезпек війни. Держави, які утримують полонених, повинні повідомляти іншій стороні збройного конфлікту інформацію про географічне розташування таборів для військовополонених", — сказав Андрій Яковлєв, адвокат об'єднання "Амбрелла".

Також повідомлялося, що ЗС РФ могли влаштувати теракт в Оленівській колонії через бунт, який був організований українськими військовополоненими.