"Уменьшились в 2,5-3 раза": в ОП назвали уровень ежедневных потерь в ВСУ

В июне Украина ежедневно теряла около 100-200 бойцов: начался переход на второй этап войны, и российские войска вели массированные артиллерийские обстрелы позиций ВСУ. Сейчас ситуация изменилась, в частности, благодаря РСЗО.

Ежедневные потери среди украинских военных уменьшились в 2,5-3 раза по сравнению с началом июня. Тогда этот показатель составлял 100-200 бойцов ВСУ. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью BBC.

По его словам, каждый день Украина теряет на фронте около 30-50 воинов.

"Я думаю, что где-то 30-50 человек. Но, опять же, нам говорить об этом не совсем корректно. Более корректно, когда конкретные цифры, сколько погибает людей, даст Генеральный штаб ВСУ", — сказал Подоляк.

Михаил Подоляк объяснил большие потери в июне тем, что тогда начался переход на второй этап войны с Россией и российские войска вели массированные артиллерийские обстрелы позиций ВСУ.

"Тогда был переход на второй этап войны, начиналась большая артиллерийская позиционная война, когда наши позиции буквально засыпали снарядами разных калибров, и это, безусловно, увеличивало количество наших потерь", — рассказал советник главы ОП.

На сегодняшний день снижение потерь в украинской армии связанно изменениями ситуации на фронте:

по логистическим центрам российских войск ВСУ наносят удары с помощью РСЗО;

происходит передислокация армии РФ по всей линии фронта;

украинские силы уже приспособились к тактике ведения войны россиян и более эффективно обороняются.

Напомним, 15 июля министр обороны Алексей Резников рассказал, что самые серьезные потери в украинской армии были в мае. По его словам, в этот месяц украинские войска теряли до 100 бойцов убитыми и около 400 ранеными ежедневно.

22 июля Владимир Зеленский рассказал, что после того, как Украина получила РСЗО HIMARS и 155-мм гаубицы, число ежедневных потерь ВСУ на фронте сократилась до 30. Раньше эта цифра могла достигать 200.

Отметим, 8 августа в Пентагоне заявили, что Россия потеряла на войне в Украине 70-80 тысяч человек. В Минобороны США заявили, что РФ несет значительные потери в Украине, с учетом того, что не достигнута ни одна из целей Путина.