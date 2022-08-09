"Зменшилися у 2,5-3 рази": в ОП назвали рівень щоденних втрат у ЗСУ

У червні Україна щодня втрачала близько 100-200 бійців: розпочався перехід на другий етап війни, і російські війська вели масований артилерійський обстріл позицій ЗСУ. Наразі ситуація змінилася, зокрема, завдяки РСЗВ.

Щоденні втрати серед українських військових зменшилися у 2,5-3 рази порівняно з початком червня. Тоді цей показник становив 100-200 бійців ЗСУ. Про це розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю ВВС.

За його словами, щодня Україна втрачає на фронті близько 30-50 вояків.

"Я думаю, що десь 30-50 людей. Але, знову ж таки, нам говорити про це не зовсім коректно. Коректніше, коли конкретні цифри, скільки гине людей, дасть Генеральний штаб ЗСУ", — сказав Подоляк.

Михайло Подоляк пояснив великі втрати в червні тим, що тоді розпочався перехід на другий етап війни з Росією, і російські війська вели масовані артилерійські обстріли позицій ЗСУ.

"Тоді був перехід на другий етап війни, починалася велика артилерійська позиційна війна, коли наші позиції буквально засипали снарядами різних калібрів, і це безумовно збільшувало кількість наших втрат", — розповів радник голови ОП.

Сьогодні зниження втрат в українській армії пов'язане з змінами ситуації на фронті:

по логістичних центрах російських військ ЗСУ завдають ударів за допомогою РСЗВ;

відбувається передислокація армії РФ по всій лінії фронту;

українські сили вже пристосувалися до тактики ведення війни росіян і ефективніше обороняються.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Олексій Резніков розповів, що найсерйозніші втрати в українській армії були в травні. За його словами, цього місяця українські війська втрачали до 100 бійців убитими та близько 400 пораненими щодня.

22 липня Володимир Зеленський розповів, що після того, як Україна отримала РСЗВ HIMARS і 155-мм гаубиці, кількість щоденних втрат ЗСУ на фронті скоротилася до 30%. Раніше ця цифра могла сягати 200.

Зазначимо, 8 серпня в Пентагоні заявили, що Росія втратила на війні в Україні 70-80 тисяч людей. У Міноборони США заявили, що РФ зазнає значних втрат в Україні, з урахуванням того, що не досягнуто жодної з цілей Путіна.