ВС РФ 24 февраля начали вторжение в Украину, не подготовившись должным образом, — Резников

Россия, по словам министра обороны, не сформировала ударные группировки, что привело к освобождению Киевской, Черниговской и Сумской областей.

24 февраля подразделения ВС РФ осуществили полномасштабное вторжение в Украину, не подготовившись к нему должным образом. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" заявил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, украинская разведка информировала руководство страны об угрозе полномасштабного вторжения ВС РФ. Резников отмечает, что силовики не называли конкретных дат начала боевых действий.

Разведка предоставляла "коридор", когда ВС РФ могут осуществить вторжение в Украину — с 20 по 25 февраля. А начальная тактика оккупационных войск, по словам Резникова, свидетельствует о том, что Россия не подготовилась к началу полномасштабных боевых действий и не сформировала ударные группировки.

"Они пошли в наступление, не будучи совсем готовы. Потому их логистические цепочки резались нами так легко. То же произошло и в Беларуси. С точки зрения военного искусства мы видели, что они не готовы, и поэтому мы говорили, что для формирования окончательной ударной группировки им нужно еще время – неделя, две, три. Россияне действительно пошли в атаку, не сформировав эти ударные группировки. Следствием этого стала возможная последовательная деоккупация нами Киевщины, Черниговщины и Сумщины", — продолжил министр обороны в общении с журналистами.

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Вместе с этим, Резников отказался отвечать на вопрос о том, почему подразделения ВС РФ так быстро зашли в Херсон и Мелитополь, а Мариуполь оказался в блокаде. По его словам, он не может дать ответ, поскольку является гражданским министром обороны.

Информацию о возможном разминировании Чонгара и мостов при выезде с оккупированного Крыма Резников также назвал фейковой и добавил, что подобные вопросы входят в компетенцию военного руководства.

"Военные четко осознают, что это вопросы военных, и они сами заинтересованы в проведении такого расследования. И факты все сегодня собираются, фиксируются, в том числе СБУ, контрразведкой. Еще раз повторяю: имела ли место диверсия, имел ли место шпионаж, имела ли место провокация, или бессмысленная небрежность кого-то — но это точно не к гражданской части власти, это вопрос к управлению сектора безопасности и обороны. То есть людей в погонах, отвечавших за это направление", — добавил Резников, комментируя информацию о возможном разминировании Чонгара и проведения расследования по указанному вопросу.

Напомним, ранее Алексей Резников раскрыл потери ВСУ в ходе полномасштабной войны с Россией. По словам министра обороны, в мае ежедневно на фронте гибли 100 военнослужащих, а около 400 — получали ранение во время ожесточенных боев.

Также сообщалось, что ВС РФ в ходе полномасштабной войны потеряли ранеными более 90 тысяч своих военнослужащих.