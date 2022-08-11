ЗС РФ 24 лютого розпочали вторгнення в Україну, не підготувавшись належно, — Резніков

Росія, за словами міністра оборони, не сформувала ударних угруповань, що призвело до звільнення Київської, Чернігівської та Сумської областей.

24 лютого підрозділи ЗС РФ здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, не підготувавшись до нього належно. Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, українська розвідка поінформувала керівництво країни про загрозу повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Резніков зазначає, що силовики не називали конкретних дат початку бойових дій.

Розвідка надавала "коридор", коли ЗС РФ може здійснити вторгнення в Україну — з 20 по 25 лютого. А початкова тактика окупаційних військ, за словами Резнікова, свідчить про те, що Росія не підготувалася до початку повномасштабних бойових дій і не сформувала ударних угруповань.

"Вони пішли в наступ, не будучи зовсім готовими. Тому їх логістичні ланцюжки різалися нами так легко. Те саме сталося і в Білорусі. З погляду військового мистецтва ми бачили, що вони не готові, і тому ми говорили, що для формування остаточного ударного угруповання їм потрібен ще час — тиждень, два, три. Росіяни дійсно пішли в атаку, не сформувавши ці ударні угруповання. Наслідком цього стала можлива послідовна деокупація нами Київщини, Чернігівщини та Сумщини", — продовжив міністр оборони у спілкуванні із журналістами.

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Разом із цим, Резніков відмовився відповідати на запитання про те, чому підрозділи ЗС РФ так швидко зайшли до Херсона та Мелітополя, а Маріуполь опинився у блокаді. За його словами, він не може дати відповіді, оскільки є цивільним міністром оборони.

Інформацію про можливе розмінування Чонгара та мостів при виїзді з окупованого Криму Резніков також назвав фейковою і додав, що подібні питання входять до компетенції військового керівництва.

"Військові чітко усвідомлюють, що це питання військових, і вони самі зацікавлені у проведенні такого розслідування. І факти всі сьогодні збираються, фіксуються, зокрема СБУ, контррозвідкою. Ще раз повторюю: чи була диверсія, чи було шпигунство, чи була провокація, чи безглузда недбалість когось — але це точно не до цивільної частини влади, це питання до управління сектору безпеки й оборони. Тобто людей у погонах, які відповідали за цей напрямок", — додав Резніков, коментуючи інформацію про можливе розмінування Чонгара та проведення розслідування щодо зазначеного питання.

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков розкрив втрати ЗСУ під час повномасштабної війни з Росією. За словами міністра оборони, у травні щодня на фронті гинули 100 військовослужбовців, а майже 400 — отримували поранення під час запеклих боїв.

Також повідомлялося, що ЗС РФ у процесі повномасштабної війни втратили пораненими понад 90 тисяч своїх військовослужбовців.