Ежедневно 500 солдат ВС РФ погибают или получают ранения в Украине, – New York Times

Наступление оккупантов в восточных областях на фоне больших потерь замедлилось и превратилось в "изнурительное прозябание".

В ходе полномасштабной войны ежедневно в Украине гибнут или получают ранения около 500 российских военнослужащих. Об этом говорится в материале издания The New York Times.

Собеседники журналистов из разведки и Белого дома, анализуя уровень потерь ВС РФ, предполагают, что президент России Владимир Путин не сможет в 2022 году достичь одной из главных целей — полностью оккупировать Донбасс.

Из-за большого количества погибших и раненых, по данным The NYT, продвижение оккупационных войск на востоке Украины замедлилось и превратилось в "изнурительное прозябание".

"Ежедневно погибают или получают ранения 500 российских военнослужащих. Темпы продвижения ВС РФ на востоке еще более замедлились в связи с прибытием американских РСЗО, которые позволили украинским войскам отбить некоторые территории и затруднили доступ российских солдат в другие районы", — говорится в материале издания.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал предположил, что с первого дня полномасштабного вторжения потери ВС РФ составили от 70 до 80 тысяч военнослужащих, включая погибших и раненых. Другие американские чиновники утверждают, что в это число входят тысячи наемников из ЧВК "Вагнер", которых Россия также задействует в боевых действиях.

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В своем материале The NYT утверждает, что для полномасштабной войны Кремль задействовал до 85% сухопутных подразделений своей армии, перебрасывая на фронт группировки из отдаленных федеральных округов. Для продолжения наступления и нежелания объявлять всеобщую мобилизацию военное командование РФ вербует наемников, в том числе из союзной Сирийской Республики.

"Они увеличили возраст для призыва в России и делают другие вещи, чтобы подсластить почву для добровольцев. Они привлекают людей отовсюду. Если они не проведут массовую мобилизацию, а я не вижу, чтобы они были способны на это в данный момент политически, они окажутся в проигрыше", — прокомментировала ситуацию с нехваткой кадров старший сотрудник Пентагона при администрации Барака Обамы Эвелин Фаркас.

[ + – ] В Украине ежедневно гибнут или получают ранения около 500 военнослужащих ВС РФ

Напомним, несколькими днями ранее Пентагон оценил военные потери ВС РФ в Украине. По данным министерства обороны США, оккупационные войска потеряли от 70 до 80 тысяч военнослужащих за шесть месяцев полномасштабной войны.

Также сообщалось, что 64-я гвардейская бригада ВС РФ, участвовавшая в резне в Буче, была уничтожена после боев на Славянском и Изюмском направлениях.