Щодня 500 солдатів ЗС РФ гинуть або отримують поранення в Україні, – New York Times

Наступ окупантів у східних областях на тлі великих втрат сповільнився і перетворився на "виснажливе животіння".

Під час повномасштабної війни щодня в Україні гинуть або отримують поранення близько 500 російських військовослужбовців. Про це йдеться у матеріалі видання The New York Times.

Співрозмовники журналістів із розвідки та Білого дому, аналізуючи рівень втрат ЗС РФ, припускають, що президент Росії Володимир Путін не зможе у 2022 році досягти однієї з головних цілей — повністю окупувати Донбас.

Через велику кількість загиблих і поранених, за даними The NYT, просування окупаційних військ на сході України сповільнилося і перетворилося на "виснажливе животіння".

"Щодня гинуть або отримують поранення 500 російських військовослужбовців. Темпи просування ЗС РФ на сході ще більше сповільнилися у зв'язку з прибуттям американських РСЗВ, які дозволили українським військам відбити деякі території і ускладнили доступ російських солдатів до інших районів", — йдеться у матеріалі видання.

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал припустив, що з першого дня повномасштабного вторгнення втрати ЗС РФ склали від 70 до 80 тисяч військовослужбовців, включаючи загиблих та поранених. Інші американські чиновники стверджують, що до цього числа входять тисячі найманців із ПВК "Вагнер", яких Росія також залучає до бойових дій.

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У своєму матеріалі The NYT стверджує, що для повномасштабної війни Кремль задіяв до 85% сухопутних підрозділів своєї армії, перекидаючи на фронт угрупування із віддалених федеральних округів. Для продовження наступу і небажання оголошувати загальну мобілізацію військове командування РФ вербує найманців, зокрема із союзної Сирійської Республіки.

"Вони збільшили вік для призову в Росії і роблять інші речі, щоб підсолодити ґрунт для добровольців. Вони залучають людей звідусіль. Якщо вони не проведуть масову мобілізацію, а я не бачу, щоб вони були здатні на це зараз політично, вони опиняться в програші", — прокоментувала ситуацію з нестачею кадрів старша співробітниця Пентагону при адміністрації Барака Обами Евелін Фаркас.

Нагадаємо, кількома днями раніше Пентагон оцінив військові втрати ЗС РФ в Україні. За даними міністерства оборони США, окупаційні війська втратили від 70 до 80 тисяч військовослужбовців за шість місяців повномасштабної війни.

Також повідомлялося, що 64 гвардійську бригаду ЗС РФ, яка брала участь у різанини в Бучі, знищено після боїв на Слов'янському та Ізюмському напрямках.