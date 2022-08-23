В Мариуполе собаки начали выкапывать из могил останки убитых горожан (видео)

Самая плохая ситуация с захоронением погибших — в Приморском районе города, в котором оккупанты порой даже не начинали эксгумировать останки погибших с "полевых" могил возле многоэтажных домов.

В оккупированном россиянами Мариуполе стихийные захоронения и "братские могилы" с телами погибших жителей начали разрывать бродячие собаки. Об этом сообщили в Телеграм-канале Мариупольского городского совета.

Наибольшие проблемы возникли с местами хаотического захоронения погибших горожан.

По словам представителей городской администрации, бродячие собаки в поисках пищи раскопали в Приморском районе могилы неизвестных мариупольцев, погибших под обстрелами российских военных.

В официальном ТГ-канале администрации даже опубликовали видео.

На кадрах видно, что черно-белый бездомный пес тянет в зубах камуфляжную куртку. Одежда загрязнена землей.

"В некоторых районах и кварталах даже не приступали к эксгумации тел. Такая халатность может привести к вспышке инфекции", — прокомментировали ситуацию в администрации города.

Чиновники также добавили, что ситуация, которая попала на видео, — это пренебрежение к самым погибшим мариупольцам.

Что этому предшествовало

В первых числах июля в оккупированном Мариуполе обнаружили новую братскую могилу. В микрорайоне Восточный, по словам Петра Андрющенко, захоронены свыше 100 человек и проводить эксгумацию тел россияне не планируют.

Новая братская могила была обнаружена на улице Киевской 53, которая расположена в микрорайоне Восточный. Советник мэра Мариуполя утверждает, что там захоронены свыше 100 человек, которые стали жертвами вторжения ВС РФ и постоянных массированных обстрелов.

Советник мэра утверждает, что временные захоронения в Мариуполе превращаются в постоянные и в качестве примера привел братскую могилу в Центральном районе, которая находится в нескольких метрах от центра выдачи гуманитарной помощи. Оккупанты, по словам Андрющенко, не могут экскумировать тела погибших в течение нескольких месяцев.

А несколько ранее Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе растет число импровизированных могил. По словам советника мэра, новые братские захоронения мгновенно наполняются телами погибших.

Напомним, что вблизи Мариуполя заметили рост массовых захоронений. Только за последний месяц количество "братских" могил на кладбище вблизи Мариуполя выросло почти вдвое.

Кроме того, спутниковые снимки Maxar показали уже четвертое место массового захоронения в районе Мариуполя. Братская могила возле Центрального кладбища "Некрополь" появилась еще в начале марта, о чем прежде говорили официальные власти города.