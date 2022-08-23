У Маріуполі собаки почали викопувати з могил останки вбитих містян (відео)

Найгірша ситуація з похованням загиблих — у Приморському районі міста, де окупанти часом навіть не починали ексгумувати останки загиблих із "польових" могил біля багатоповерхових будинків.

В окупованому росіянами Маріуполі стихійні поховання та "братські могили" з тілами загиблих мешканців почали розривати бродячі собаки. Про це повідомили у телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

Найбільші проблеми виникли з місцями хаотичного поховання загиблих містян.

За словами представників міської адміністрації, бродячі собаки у пошуках їжі розкопали у Приморському районі могили невідомих маріупольців, які загинули під обстрілами російських військових.

В офіційному ТГ-каналі адміністрації навіть опублікували відео.

На кадрах видно, що чорно-білий бездомний пес тягне в зубах камуфляжну куртку. Одяг забруднений землею.

"У деяких районах і кварталах навіть не починали ексгумацію тіл. Така недбалість може призвести до спалаху інфекції", — прокоментували ситуацію в адміністрації міста.

Чиновники також додали, що ситуація, яка потрапила на відео, — це зневага власне до загиблих маріупольців.

Що цьому передувало

У перших числах липня в окупованому Маріуполі знайшли нову братську могилу. У мікрорайоні Східний, за словами Петра Андрющенка, поховано понад 100 осіб і проводити ексгумацію тіл росіяни не планують.

Нову братську могилу було помічено на вулиці Київській 53, яка розташована в мікрорайоні Східний. Радник мера Маріуполя стверджує, що там поховано понад 100 осіб, які стали жертвами вторгнення ЗС РФ та постійних масованих обстрілів.

Радник мера стверджує, що тимчасові поховання в Маріуполі перетворюються на постійні та як приклад навів братську могилу в Центральному районі, яка знаходиться за кілька метрів від центру видачі гуманітарної допомоги. Окупанти, за словами Андрющенка, не можуть екскумувати тіла загиблих протягом кількох місяців.

А трохи раніше Петро Андрющенко повідомляв, що в Маріуполі зростає кількість імпровізованих могил. За словами радника мера, нові братські поховання миттєво сповнюються тілами загиблих.

Нагадаємо, що поблизу Маріуполя помітили зростання масових поховань. Лише за останній місяць кількість "братських" могил на цвинтарі поблизу Маріуполя зросла майже вдвічі.

Крім того, супутникові знімки Maxar показали вже четверте місце масового поховання в районі Маріуполя. Братська могила біля Центрального цвинтаря "Некрополь" з'явилася ще на початку березня, про що раніше говорила офіційна влада міста.