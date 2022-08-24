Буквально огонь с неба: украинские военные применили новые снаряды против ВС РФ (видео)

Скорее всего, на кадрах зажигательные мины, которые согласно международным конвенциям могут применяться, если они четко отделены от гражданских объектов.

В сети появилось видео поражение целей российских войск из боеприпасами, которые похожи на горящие стрелы. Об этом сообщает Defense Express.

В издании отмечают, что тип боеприпаса сразу не удается определить. На кадрах виден полет три высокотемпературных снаряда, которые попадают по цели под углом до 90 градусов. После этого видно как на месте удара начинается пожар.

Есть несколько вариантов того, что за снаряд это мог быть — зажигательные "Грады", артиллерийский снаряд или мина. Первый вариант с "Градом" не подходит из-за того, что в РСЗО гораздо больше зажигательных элементов в снаряде. Артиллерийский снаряд также не походит на то, что на видео. У него меньше зажигательных элементов.

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Вариант с миной больше всего похож на то, что было показано в видео. Отдельно стоит отметить точность, с которой наносился удар. Это может ввести в заблуждение, что применялся боеприпас с самонаведением. Скорее всего, причина предельной точности — мастерство бойцов. Наиболее вероятным является применение мины 3В34 120-мм калибра. Каждый снаряд несет в себе четыре разнокалиберных зажигательных элемента.

[ + – ] Зажигательная мина 3В34

Использование зажигательного оружия запрещено Протоколом о запрете или ограничении применения зажигательного оружия к Конвенциии о конкретных видах обычного оружия. Статья 2.2. Протокола полностью запрещает применение авиационных зажигательных боеприпасов по городской застройке, но статья 2.3 разрешает применение таких боеприпасов по военным объектам, в случае, если они четко отделены от гражданских.

Напомним, Германия закупит для Украины 255 высокоточных боеприпасов Vulcano, которые способны поражать цели на дистанции до 80 км. Также канцлер Германии заявил, что вскоре Украина получит новый пакет военной помощи — ПВО, ракетные системы и тонны боеприпасов.