Буквально вогонь з неба: українські військові застосували нові снаряди проти ЗС РФ (відео)

Швидше за все, на кадрах запальні міни, які згідно з міжнародними конвенціями можуть застосовуватися, якщо вони чітко відокремлені від цивільних об'єктів.

У мережі з'явилося відео ураження цілей російських військ із боєприпасами, які схожі на стріли, що горять. Про це повідомляє Defense Express.

У виданні зазначають, що тип боєприпасу одразу не вдається визначити. На кадрах видно політ трьох високотемпературних снарядів, які влучають по цілі під кутом до 90 градусів. Після цього видно, як на місці удару починається пожежа.

Є кілька варіантів того, що за снаряд це міг бути — запальні "Гради", артилерійський снаряд чи міна. Перший варіант із "Градом" не підходить через те, що в РСЗВ набагато більше запальних елементів у снаряді. Артилерійський снаряд також не схожий на те, що на відео. У нього менше запальних елементів.

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Варіант із міною найбільше схожий на те, що було показано у відео. Окремо варто зазначити точність, з якою завдавався удар. Це може ввести в оману, що застосовувався боєприпас із самонаведенням. Швидше за все, причина граничної точності — майстерність бійців. Найбільш ймовірним є застосування міни 3В34 120 мм калібру. Кожен снаряд несе в собі чотири різнокаліберні запальні елементи.

[ + – ] Запальна міна 3В34

Використання запальної зброї заборонено Протоколом про заборону або обмеження застосування запальної зброї до Конвенції про конкретні види звичайної зброї. Стаття 2.2. Протокол повністю забороняє застосування авіаційних запальних боєприпасів по міській забудові, але стаття 2.3 дозволяє застосування таких боєприпасів по військових об'єктах, якщо вони чітко відокремлені від цивільних.

Нагадаємо, Німеччина закупить для України 255 високоточних боєприпасів Vulcano, які здатні уражати цілі на дистанції до 80 км. Також канцлер Німеччини заявив, що незабаром Україна отримає новий пакет військової допомоги — ППО, ракетні системи та тонни боєприпасів.