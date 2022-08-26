Поблажек ждать не стоит: Арестович рассказал, смогут ли мужчины выезжать за границу (видео)

По словам советника Офиса президента, все мужчины нужны здесь для защиты Украины в военном или экономическом плане. Однако для некоторых категорий будут сделаны исключения.

Советник Офиса президента (ОП) Алексей Арестович заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть четкая позиция по поводу выезда мужчин за границу в военное время. Поблажек ждать не стоит, о чем рассказал Арестович во время эфира на канале Фейгин LIVE.

Зеленский считает, как передал Арестович, что все мужчины нужны для обороны здесь в Украине.

"Судя по движениям, будут поблажки для отдельных категорий. Верным признаком того является, пусть под залог в 200 тысяч гривен, но возможность выехать сотрудникам фирм в краткосрочные командировки с гарантией возвращения. В противном случае деньги уйдут на армию", — сказал Арестович.

Также советник ОП заявил, что эта тенденция будет продолжаться, но не будет настолько широкой, как многие ожидают. При этом сам Арестович, по его же словам, придерживается более гибкого подхода, однако не он определяет политический курс. Высшее руководство страны может знать что-то, чего не знает сам Арестович.

"Оставим им право, им история его дала и народ, определять этот курс так, как они считают", — сказал советник Офиса президента.

[ + – ] Арестович о выезде мужчин за границу

Ранее Фокус сообщал, что Россия, по словам Арестовича, не будет проводить массовый трибунал над "азовцами". Это навсегда закроет для Москвы возможность переговоров с Киевом, и об этом уже неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Еще напомним, что Арестович рассказал, когда Украина ответит на удар по Чаплино. Так, Арестович напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского о том, что на возможные удары Украина будет отвечать.

Еще сообщалось, что Арестович рассказал о реальных потерях оккупантов. По его словам, ежесуточные потери российских войск составляют от 150 до 200 человек.