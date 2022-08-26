Поблажок чекати не варто: Арестович розповів, чи зможуть чоловіки виїжджати за кордон (відео)

За словами радника Офісу президента, усі чоловіки потрібні тут для захисту України у військовому чи економічному плані. Однак для деяких категорій буде зроблено виняток.

Радник Офісу президента (ОП) Олексій Арестович заявив, що президент України Володимир Зеленський має чітку позицію щодо виїзду чоловіків за кордон у воєнний час. Поблажок чекати не варто, про що розповів Арестович під час ефіру на каналі Фейгін LIVE.

Зеленський вважає, як передав Арестович, що всі чоловіки необхідні для оборони тут в Україні.

"Судячи з рухів, будуть потурання для окремих категорій. Вірною ознакою того є, нехай під заставу у 200 тисяч гривень, але можливість виїхати співробітникам фірм у короткострокові відрядження з гарантією повернення. Інакше гроші підуть на армію", — сказав Арестович.

Також радник ВП заявив, що ця тенденція триватиме, але не буде настільки широкою, як багато хто очікує. При цьому сам Арестович, за його словами, дотримується більш гнучкого підходу, проте не він визначає політичний курс. Найвище керівництво країни може знати щось, чого не знає сам Арестович.

"Залишимо їм право, їм історія його дала і народ, визначати цей курс так, як вони вважають", — сказав радник Офісу президента.

[ + – ] Арестович про виїзд чоловіків за кордон

Раніше Фокус повідомляв, що Росія, за словами Арестовича, не проводитиме масового трибуналу над "азовцями". Це назавжди закриє для Москви можливість переговорів із Києвом і про це вже неодноразово говорив президент України Володимир Зеленський.

Ще нагадаємо, що Арестович розповів, коли Україна відповість на удар по Чапліному. Так, Арестович нагадав про слова президента України Володимира Зеленського про те, що на можливі удари Україна відповідатиме.

Ще повідомлялося, що Арестович розповів про реальні втрати окупантів. За його словами, щодобові втрати російських військ становлять від 150 до 200 осіб.