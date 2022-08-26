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Военный Фокус Российско-украинская война

Нет дальнобойных ракет: почему Германия не передаст оружие для ударов по территории РФ

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На вооружении даже не все MARS II оборудованы для стрельбы ракетами GMLRS

На вооружении Бундесвера нет дальнобойных ATACAMS, оперативно-тактических комплексов или крылатых ракет наземного базирования.

Правительство Германии приняло решение не поставлять Украине оружие, которое бы позволяло обстреливать территорию России. Об этом сообщает "Укринформ".

Во время "Диалога с гражданами", который проходил в Магдебурге 25 августа, канцлер Олаф Шольц заявил, что они не будут поставлять оружие, которое позволило бы обстрелять территорию России — это их принцип. Вместе с тем Украину важно поддерживать, чтобы она могла отбить "имперское нападение". Поэтому ВСУ получают и будут дальше получать САУ Pzh 2000, ЗСУ Gepard, радары и системы ПВО Iris-T, которой даже нет на вооружении немецкой армии.

Почему Украина не получит оружия для ударов по РФ?

Как отмечают в Defense Express, за заявлениями Шольца может быть не только опасение о том, что так начнется Третья мировая. Ведь министр обороны Алексей Резников в интервью заявлял, что он достиг соглашения с США о том, что Украина не будет использовать западное оружие для ударов по территории РФ.

Авторы обращают внимание на другой аспект в армии Бундесвера нет дальнобойного оружия, которое может поражать цели РФ на расстоянии в сотни километров. На вооружении нет ракет ATACMS с дальностью 300 км, не все М270 модифицированы для стрельбы ракетами GMLRS, которые активно используют в ВСУ.

В Бундесвере нет тактических ракетных комплексов с баллистическими ракетами, нет наземных пусковых для запуска крылатых ракет. Поэтому самое дальнобойное оружие, которое они могли передать ВСУ, Германия уже передала — это Pzh 2000 и РСЗО MARS II.

крылатая ракета kepd
Крылатая ракета KEPD 350 - единственное дальнобойное оружие в Бундесвере

По факту в Германии есть только крылатые ракеты воздушного базирования Taurus KEPD 350 с дальностью стрельбы свыше 500 км. Однако их устанавливать можно на самолеты, которых нет в ВСУ: Tornado, F/A-18, F-15K, Gripen и Eurofighter Typhoon. В ближайшей перспективы у Украины не появятся истребители западного образца, поэтому ожидать получения KEPD 350 также не приходится.

Напомним, 25 августа Шольц посетил украинских бойцов, которые проходят обучение в Германии. Он заявил о дальнейших поставках в Украину тяжелого вооружения.

Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине ЗРК IRIS-T в ближайшие недели.