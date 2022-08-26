Немає далекобійних ракет: чому Німеччина не передасть зброю для ударів по території РФ

На озброєнні Бундесверу немає далекобійних ATACAMS, оперативно-тактичних комплексів чи крилатих ракет наземного базування.

Уряд Німеччини ухвалив рішення не постачати Україні зброю, яка б дозволяла обстрілювати територію Росії. Про це повідомляє "Укрінформ".

Під час "Діалогу з громадянами", який відбувся в Магдебурзі 25 серпня, канцлер Олаф Шольц заявив, що вони не постачатимуть зброю, яка б дозволила обстріляти територію Росії, — це їхній принцип. Водночас Україну важливо підтримувати, щоб вона могла відбити "імперський напад". Тому ЗСУ отримують і далі отримуватимуть САУ Pzh 2000, ЗСУ Gepard, радари та системи ППО Iris-T, якої навіть немає на озброєнні німецької армії.

Чому Україна не отримає зброї для ударів по РФ?

Як зазначають у Defense Express, за заявами Шольца може бути не лише побоювання, що так почнеться Третя світова. Адже міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю заявляв, що він досяг угоди зі США про те, що Україна не використовуватиме західну зброю для ударів по території РФ.

Автори звертають увагу на інший аспект: в армії Бундесверу немає далекобійної зброї, яка може вражати цілі РФ на відстані сотні кілометрів. На озброєнні немає ракет ATACMS із дальністю 300 км, не всі М270 модифіковані для стрільби ракетами GMLRS, які активно використовують у ЗСУ.

У Бундесвері немає тактичних ракетних комплексів із балістичними ракетами, немає наземних пускових для запуску крилатих ракет. Тому найдальнобійнішу зброю, яку вони могли передати ЗСУ, Німеччина вже передала — це Pzh 2000 і РСЗВ MARS II.

[ + – ] Крилата ракета KEPD 350 — єдина далекобійна зброя в Бундесвері

Фактично в Німеччині є лише крилаті ракети повітряного базування Taurus KEPD 350 із дальністю стрільби понад 500 км. Однак їх встановлювати можна на літаки, яких немає в ЗСУ: Tornado, F/A-18, F-15K, Gripen і Eurofighter Typhoon. У найближчій перспективі в України не з'являться винищувачі західного зразка, тому очікувати на отримання KEPD 350 також не доводиться.

Нагадаємо, 25 серпня Шольц відвідав українських бійців, які проходять навчання в Німеччині. Він заявив про подальше постачання в Україну важкого озброєння.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передасть Україні ЗРК IRIS-T найближчими тижнями.