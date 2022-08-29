Впервые после Второй мировой: Великобритания перебрасывает истребители в гражданские аэропорты

Опыт первой войны в Персидском заливе показал, что укрепленные укрытия для самолетов уничтожает высокоточное оружие. Размещение истребителей F-16 в местных аэропортах сделает их не такими видимыми.

Истребители королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании направят в гражданские аэропорты, первый раз со времен Второй мировой войны. Такая мера обоснована усилением напряженности в отношениях с Россией, пишет Daily Express со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Военную концепцию по переносу истребителей назвали Agile Combat Employment (ACE), ее разрабатывали более 1 года. Изначально она предназначалась для потенциальных горячих точек в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и на восточных флангах НАТО в Европе, отметило издание.

Начало полномасштабной войны России с Украиной вызвало опасения последующей войны с НАТО, поэтому программу ACE ускорили в Великобритании, говорят источники.

[ + – ] Развертывание реактивных самолетов в региональных аэропортах усложнит нацеливание на них

"Высокоточное оружие с нужным количеством боеголовок можно успешно нацелить на укрепленные укрытия для самолетов, мы видели это в первой войне в Персидском заливе. Так они превращаются в мишени. Поэтому была предложена идея размещения F-16 в местных аэропортах", — прокомментировал инициативу бывший командор авиации ВВС Эндрю Ламберт.

Развертывание реактивных и других типов самолетов в региональных аэропортах имеет смысл, поскольку усложнит нацеливание на них, отметили военные эксперты.

Командование ВВС рассредоточит истребители в разных частях страны впервые после того, как Великобритания объявила войну Германии в 1939 году, отметило издание.

Многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon, базирующиеся в Морае, защищают северный сектор Великобритании, а истребители из базы ВВС Конингсби в Линкольншире — южный. Другие боевые истребители и более крупные самолеты будут перебазироваться во время "неизбежного кризиса".

[ + – ] Истребители Typhoon базируются в Морае

В ходе сентябрьских учений "тайфуны" и F-35, базирующиеся в Норфолке, Линкольншире и Шотландии, незаметно разместят небольшими группами на окраинах некоторых аэропортов с взлетно-посадочными полосами.

Королевские ВВС обеспечат региональные аэропорты достаточным количеством топлива и материалов, чтобы истребители приземлялись и проводили оперативные развороты, сообщили военные.

Напомним, что командование ВВС Украины рассматривает варианты перехода на западные образцы авиатехники. Среди возможных вариантов – истребители F-15, F-16 и Eurofighter Typhoon.

Словакия собирается продать Украине истребители МиГ-29 за 300 млн евро, но с условием помощи от Польши и Чехии в контроле воздушного пространства до тех пор, пока словаки не получат американские F-16.

Российские военные могли потерять во время боевых действий в Украине военной техники на более чем 16 млрд долларов, сюда входит уничтожение большого десантного самолета Ил-76 за 86 млн долларов.