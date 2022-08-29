Уперше після Другої світової: Велика Британія перекидає винищувачі в цивільні аеропорти

Досвід першої війни у Перській затоці показав, що укріплені укриття для літаків знищує високоточна зброя. Розміщення винищувачів F-16 у місцевих аеропортах зробить їх не такими видимими.

Винищувачі королівських військово-повітряних сил (ВПС) Великої Британії відправлять в цивільні аеропорти, вперше з часів Другої світової війни. Такий захід обґрунтований посиленням напруженості у відносинах із Росією, пише Daily Express із посиланням на високопосадовців.

Військову концепцію перенесення винищувачів назвали Agile Combat Employment (ACE), її розробляли понад 1 рік. Спочатку вона призначалася для потенційних гарячих точок в Індо-Тихоокеанському регіоні, Близькому Сході та на східних флангах НАТО в Європі, зазначило видання.

Початок повномасштабної війни Росії з Україною викликав побоювання наступної війни з НАТО, тому програму ACE прискорили у Великій Британії, кажуть джерела.

[ + – ] Розгортання реактивних літаків у регіональних аеропортах ускладнить націлювання на них

"Високоточну зброю з необхідною кількістю боєголовок можна успішно націлити на укріплені укриття для літаків, ми бачили це в першій війні в Перській затоці. Так вони перетворюються на мішені. Тому було запропоновано ідею розміщення F-16 у місцевих аеропортах", — прокоментував ініціативу колишній командор авіації ВПС Ендрю Ламберт.

Розгортання реактивних та інших типів літаків у регіональних аеропортах має сенс, оскільки ускладнить націлювання на них, зазначили військові експерти.

Командування ВПС розосередить винищувачі у різних частинах країни вперше після того, як Велика Британія оголосила війну Німеччині в 1939 році, зазначило видання.

Багатоцільові винищувачі Eurofighter Typhoon, що базуються в Мораї, захищають північний сектор Великої Британії, а винищувачі з бази ВПС Конінгсбі в Лінкольнширі — південний. Інші бойові винищувачі та більші літаки перебазуватимуться під час "неминучої кризи".

[ + – ] Винищувачі Typhoon базуються у Мораї

У процесі вересневих навчань "тайфуни" та F-35, що базуються в Норфолку, Лінкольнширі та Шотландії, непомітно розмістять невеликими групами на околицях деяких аеропортів зі злітно-посадковими смугами.

Королівські ВПС забезпечать регіональні аеропорти достатньою кількістю палива та матеріалів, щоб винищувачі приземлялися та проводили оперативні розвороти, повідомили військові.

Нагадаємо, що командування ВПС України розглядає варіанти переходу на західні зразки авіатехніки. Серед можливих варіантів — винищувачі F-15, F-16 та Eurofighter Typhoon.

Словаччина збирається продати Україні винищувачі МіГ-29 за 300 млн євро, але з умовою допомоги від Польщі та Чехії у контролі повітряного простору доти, доки словаки не отримають американські F-16.

Російські військові могли втратити під час бойових дій в Україні військову техніку на більш ніж 16 млрд доларів, сюди входить знищення великого десантного літака Іл-76 за 86 млн доларів.