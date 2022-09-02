ВСУ ведут бои против "кадыровцев" в районе Зайцево и Майорска, — Генштаб (фото)

В течение суток украинские военнослужащие также отразили наступление ВС РФ на Харьковском, Бахмутском и Южнобужском направлениях.

В направлении населенных пунктов Зайцево и Майорск продолжаются активные боевые действия между подразделениями Вооруженных сил Украины и "кадыровцами", которые пытаются штурмовать позиции украинской армии. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 2 сентября.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

На Сиверском направлении в течение суток зафиксированы вражеские обстрелы Сеньковки, Хреновки, Каменской Слободы Черниговской области и Нововасиловки, Майского, Суходола, Новой Слободы Сумской области.

На Харьковском направлении ВС РФ вели прицельный огонь по Удам, Сосновке, Больших Проходах, Питомнику, Русских и Черкасских Тишках, Петровке, Победе, Старому Салтову и Пришибу. В районе населенного пункта Лебяжье противником было осуществлено дистанционное минирование местности, а возле Гусаровки ВСУ отбили попытку наступления оккупантов.

На Славянском направлении захватчики из танков, минометов, ствольной артиллерии и РСЗО в течение суток обстреливали Вернополье, Бражевку, Дубровное, Долину, Богородичное, Донецкое, Райгородок, Краснополье.

На Краматорском направлении враг открывал огонь по Верхнекаменскому, Ивано-Дарьевке, Переездному, Веселому, Раздолевке, Григоровке, Северску.

На Бахмутском направлении ВС РФ, применяя минометы, танки, ствольную и реактивную артиллерии, обстреливали Белогоровку, Яковлевку, Соледар, Бахмутское, Кодему, Майорск, Нью-Йорк, Сухую Балку и Юрьевку. Помимо этого, в течение суток ВСУ отбили наступление оккупантов в районе Соледара, Бахмутского и Веселой Долины. В направлении Зайцево и Майорска продолжаются боевые действия между украинскими военнослужащими и "кадыровцами", которые пытаются проникнуть вглубь территории.

На Авдеевском направлении под огонь оккупантов попали Тоненькое, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Водяное, Опытное, Веселое, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка. В районе Первомайского, Опытного и Невельского подразделения ВСУ заставили захватчиков отступить после неудачного наступления.

На Новопавловском направлении активных штурмовых действий не зафиксировано, но в течение суток ВС РФ обстреливали Великую Новоселку, Нескучное, Богоявленку, Пречистовку, Новомайорск и Никольское.

На Запорожском направлении российские войска из тяжелого вооружения обстреливали Новоочеретоватое, Новоселку, Времовку, Новополь, Новодаровку, Зализничное, Дорожнянку, Новоданиловку и Белогорье.

На Южнобужском направлении под огонь ВС РФ попали Широкое, Партизанское, Новопетровка, Трудолюбовка, Любомировка, Шевченково, Луч, Степная Долина, Прибужское, Лиманы, Таврическое, Любимовка. Возле Высокополья и Потемкиного, по данным Генштаба, украинская армия отразила наступление захватчиков.

В сводке также сказано, что подразделениям ВСУ точечными ударами по Херсону и Энергодару удалось уничтожить три вражеские артиллерийские системы, склад с боеприпасами и около роты личного состава противника. Пострадавших оккупантов, как утверждает Генштаб, госпитализировали в медучреждения, которые расположены возле неподконтрольного Украине Борозенского.

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Отметим, 2 сентября в СМИ появилась информация о том, что командование ВС РФ впервые с начала вторжения запросило временное перемирие, чтобы эвакуировать с фронта тела своих погибших военнослужащих.

Также Генштаб ВСУ предупреждал, что Кремль перенес сроки полной оккупации Донбасса.