ЗСУ ведуть бої проти "кадировців" у районі Зайцевого та Майорська, — Генштаб (фото)

Протягом доби українські військовослужбовці також відбили наступ ЗС РФ на Харківському, Бахмутському та Південнобузькому напрямках.

У напрямку населених пунктів Зайцеве та Майорськ тривають активні бойові дії між підрозділами Збройних Сил України та "кадировцями", які намагаються штурмувати позиції української армії. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 2 вересня.

На Волинському та Поліському напрямах ситуація залишається без істотних змін.

На Сіверському напрямку протягом доби зафіксовано ворожі обстріли Сеньківки, Хрінівки, Кам'янської Слободи Чернігівської області та Нововасилівки, Майського, Суходолу, Нової Слободи Сумської області.

На Харківському напрямку ЗС РФ вели прицільний вогонь по Удах, Соснівці, Великих Проходах, Питомнику, Руських Тишках та Черкаських Тишках, Петрівці, Перемозі, Старому Салтову та Пришибу. У районі населеного пункту Леб'яже противник здійснив дистанційне мінування місцевості, а біля Гусарівки ЗСУ відбили спробу наступу окупантів.

На Слов'янському напрямі загарбники з танків, мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ протягом доби обстрілювали Вірнопілля, Бражівку, Дібрівне, Долину, Богородичне, Донецьке, Райгородок, Краснопілля.

На Краматорському напрямку ворог відкривав вогонь по Верхньокам'янському, Івано-Дар'ївці, Переїзному, Веселому, Роздолівці, Григорівці, Сіверську.

На Бахмутському напрямку ЗС РФ, застосовуючи міномети, танки, ствольну та реактивну артилерії, обстрілювали Білогорівку, Яковлівку, Соледар, Бахмутське, Кодему, Майорськ, Нью-Йорк, Суху Балку та Юр'ївку. Крім цього, протягом доби ЗСУ відбили наступ окупантів у районі Соледара, Бахмутського та Веселої Долини. У напрямку Зайцевого та Майорська тривають бойові дії між українськими військовослужбовцями та "кадировцями", які намагаються проникнути вглиб території.

На Авдіївському напрямку під вогонь окупантів потрапили Тоненьке, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Водяне, Опитне, Веселе, Красногорівка, Георгіївка та Мар'їнка. У районі Первомайського, Опитного та Невельського підрозділів ЗСУ змусили загарбників відступити після невдалого наступу.

На Новопавлівському напрямку активних штурмових дій не зафіксовано, але протягом доби ЗС РФ обстрілювали Велику Новосілку, Нескучне, Богоявленку, Пречистівку, Новомайорське та Микільське.

На Запорізькому напрямі російські війська з важкого озброєння обстрілювали Новоочеретувате, Новосілку, Времівку, Новополь, Новодарівку, Залізничне, Дорожнянку, Новоданилівку і Білогір'я.

На Південнобузькому напрямку під вогонь ЗС РФ потрапили Широке, Партизанське, Новопетрівка, Трудолюбівка, Любомирівка, Шевченкове, Луч, Степова Долина, Прибузьке, Лимани, Таврійське, Любимівка. Біля Високопілля та Потьомкиного, за даними Генштабу, українська армія відбила наступ загарбників.

У зведенні також сказано, що підрозділам ЗСУ точковими ударами по Херсону та Енергодару вдалося знищити три ворожі артилерійські системи, склад із боєприпасами та біля роти особового складу противника. Постраждалих окупантів, як стверджує Генштаб, госпіталізували до медустанов, які розташовані біля непідконтрольного Україні Борозенського.

[ + – ] ЗСУ ведуть бої проти "кадировців" у районі Зайцевого та Майорська

Зазначимо, 2 вересня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що командування ЗС РФ вперше з початку вторгнення запросило тимчасове перемир'я, щоб евакуювати з фронту тіла своїх загиблих військовослужбовців.

Також Генштаб ЗСУ попереджав, що Кремль переніс терміни повної окупації Донбасу.