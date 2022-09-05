Украинские военные при освобождении Высокополья затрофеили российский БТР-Д (видео)

Как отметил автор ролика, теперь российский десантный БТР будет использоваться против них же, украинскими Вооруженными силами

Бойцы Вооруженных сил Украины в ходе операции по освобождению Высокополья захватили российский БТР-Д. Об это сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

В ходе наступления в Херсонской области украинские военные захватили несколько образцов российской техники. В частности, затрофеили десантный БТР-Д. Автор ролика говорит, что теперь этой техникой будут бить врага. При этом на видео видно, что технику посекло осколками. Однако скорее всего, она остается в исправном для эксплуатации состоянии.

БТР-Д — это десантный броневой транспортер. Создан на базе МБД-1. Предназначена для десантных войск. Его могут транспортировать на самолете и доставлять парашютным способом. Серийно производится с 1974 года Волгоградским транспортным заводом.

Отметим, 4 сентября украинские военные подняли украинский флаг над Высокопольем. В этом населенном пункте жило до 4 тысяч человек до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Освобождение населенных пунктов подтвердил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Напомним, экс-главарь "ДНР" Стрелков заявил, что у ВС РФ остро не хватает пехоты на южном направлении — это кризис для российских сил.

По данным ISW, темпы наступления ВСУ на юге будет меняться из-за того, что ВС РФ могут пытаться совершать контратаки.