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Українські військові під час визволення Високопілля затрофеїли російський БТР-Д (відео)

захоплення бтр-д
ЗСУ затрофеили техніку при звільненні Високопілля

Як зазначив автор ролика, тепер російський десантний БТР використовуватимуть проти них українсьі Збройні сили.

Бійці Збройних Сил України під час операції зі звільнення Високопілля захопили російський БТР-Д. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Під час наступу на Херсонщині українські військові захопили кілька зразків російської техніки. Зокрема, затрофеїли десантний БТР-Д. Автор ролика каже, що тепер цією технікою битимуть ворога. Водночас на відео видно, що техніку посікло осколками. Однак, найімовірніше, вона залишається у справному для експлуатації стані.

БТР-Д — це десантний броньовий транспортер. Створено на базі МБД-1. Призначена для десантних військ. Його можуть транспортувати літаком і доставляти парашутним способом. Серійно виробляється з 1974 року на Волгоградському транспортному заводі.

Зазначимо, що 4 вересня українські військові підняли український прапор над Високопіллям. У цьому населеному пункті мешкало до 4 тисяч осіб до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Визволення населених пунктів підтвердив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Нагадаємо, ексватажок "ДНР" Стрєлков заявив, що у ЗС РФ гостро не вистачає піхоти на південному напрямку — це криза для російських сил.

За даними ISW, темпи наступу ЗСУ на півдні змінюватимуться через те, що ЗС РФ можуть намагатися здійснювати контратаку.