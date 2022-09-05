Українські військові під час визволення Високопілля затрофеїли російський БТР-Д (відео)

Як зазначив автор ролика, тепер російський десантний БТР використовуватимуть проти них українсьі Збройні сили.

Бійці Збройних Сил України під час операції зі звільнення Високопілля захопили російський БТР-Д. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Під час наступу на Херсонщині українські військові захопили кілька зразків російської техніки. Зокрема, затрофеїли десантний БТР-Д. Автор ролика каже, що тепер цією технікою битимуть ворога. Водночас на відео видно, що техніку посікло осколками. Однак, найімовірніше, вона залишається у справному для експлуатації стані.

БТР-Д — це десантний броньовий транспортер. Створено на базі МБД-1. Призначена для десантних військ. Його можуть транспортувати літаком і доставляти парашутним способом. Серійно виробляється з 1974 року на Волгоградському транспортному заводі.

Зазначимо, що 4 вересня українські військові підняли український прапор над Високопіллям. У цьому населеному пункті мешкало до 4 тисяч осіб до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Визволення населених пунктів підтвердив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Нагадаємо, ексватажок "ДНР" Стрєлков заявив, що у ЗС РФ гостро не вистачає піхоти на південному напрямку — це криза для російських сил.

За даними ISW, темпи наступу ЗСУ на півдні змінюватимуться через те, що ЗС РФ можуть намагатися здійснювати контратаку.