ВС РФ за сутки более 85 раз обстреляли мирные города и позиции ВСУ, — Генштаб (фото)

Украинским военнослужащим также удалось отбить попытки наступления россиян возле Соледара, Зайцево, Спартака и Шахты Бутовка.

За минувшие сутки оккупационные войска осуществили 3 ракетных, более 35 авиационных ударов и свыше 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам как военной, так и гражданской инфраструктуры. Об этом информирует пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ракетные удары ВС РФ осуществляли по гражданским объектам в Бахмуте и Константиновке Донецкой области. Авиаудары, по данным Генштаба, наносились по Байраку и Асеевке Харьковской области; Пришибу, Времовке, Великой Новоселке, Новомихайловке, Новополю Донецкой области, Полтавке и Ольговскому Запорожской области, Белой Кринице, Белогорке и Костромке Херсонской области и Большому Артаковому, Терновке и Любомировке Николаевской области.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не зафиксировано. На Сиверском направлении ВС РФ обстреливали Хреновку Черниговской области и Новую Гуту, Сопич и Мирополье Сумской области.

На Харьковском направлении под обстрелы оккупационных войск попали Уды, Сосновка, Светличное, Золочев, Прудянка, Большие Проходы, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Константиновка, Пришиб, Гусаровка и Чеполь.

На Славянском направлении, как информирует командование, из тяжелого вооружения захватчики вели огонь по Вернополью, Бражковке, Ридному, Долине, Краснополью, Дмитровке, Богородичному, Донецкому и Славянску.

На Краматорском направлении ВС РФ открывали огонь по Кривой Луке, Северску, Верхнекаменскому, Ивано-Дарьевке и Спорному, а на Бахмутском — Раздолевке, Белогоровке, Яковлевке, Соледару, Бахмутскому, Бахмуту, Григорьевке, Веселой Долине, Зайцево, Нью-Йорку, Юрьевке, Опытному, Веселому и Майорску.

На Авдеевском направлении оккупанты применяли тяжелое вооружение для ведения огня в районе Авдеевки, Опытного, Первомайского и Марьинки. На Новопавловском направлении, как отмечает Генштаб, вражеские обстрелы зафиксированы во Времовке, Великой Новоселке, Нескучном, Шахтерском, Новомихайловке, Золотой Ниве, Пречистовке, Угледаре, Павловке, Константиновке.

На Запорожском направлении под огонь ВС РФ попали Зеленое Поле, Ольговское, Полтавка, Зализничное, Червоное, Гуляйпольское, Дорожнянка, Новоданиловка и Белогорье. На Южнобужском направлении в течение суток враг вел огонь по Николаеву, Новогригоровке, Яковлевке, Партизанскому, Квитневому, Киселевке, Шевченковому, Терновых Подах, Правдиному, Любомировке, Степной Долине, Таврическому, Мирному, Степному, Новоалександровке, Первомайскому, Кобзарцах, Петровке и Заречью Широкому.

За минувший день, по данным Генштаба, российские войска осуществили 3 ракетных и более 30 авиационных ударов, а также около 50 обстрелов из РСЗО. Украинская авиация и артиллерия, в свою очередь, за сутки уничтожила несколько взводных опорных пунктов врага, 5 позиций зенитно-ракетных комплексов и артиллерийскую батарею.

Генштаб также сообщает, что подразделения ВСУ отбили несколько попыток наступления ВС РФ возле Соледара, Шахты Бутовка, Зайцево и Спартака.

[ + – ] ВСУ отбили наступление россиян возле Соледара, Зайцево, Спартака и Шахты Бутовка [ + – ] ВСУ отбили наступление россиян возле Соледара, Зайцево, Спартака и Шахты Бутовка

Напомним, 5 сентября ВС РФ нанесли ракетный удар по нефтебазе возле Кривого Рога, выпустив по стратегическому объекту две крылатые ракеты.

Также сообщалось, что ВС РФ в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.