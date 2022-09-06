ЗС РФ за добу понад 85 разів обстріляли мирні міста та позиції ЗСУ, — Генштаб (фото)

Українським військовослужбовцям також вдалося відбити спроби наступу росіян біля Соледара, Зайцевого, Спартака та Шахти Бутівка.

Минулої доби окупаційні війська здійснили 3 ракетні, понад 35 авіаційних ударів і понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об'єктах як військової, так і цивільної інфраструктури. Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу Збройних Сил України.

Ракетні удари ЗС РФ здійснювали по цивільних об'єктах у Бахмуті та Костянтинівці Донецької області. Авіаудари, за даними Генштабу, наносили по Байраку і Асіївці Харківської області; Пришибу, Времівці, Великій Новосілці, Новомихайлівці, Новополі Донецької області, Полтавці та Ольгівському Запорізькій області, Білій Криниці, Білогірці та Костромі Херсонської області та Великому Артаковому, Тернівці та Любомирівці Миколаївської області.

На Волинському та Поліському напрямах суттєвих змін не зафіксовано. На Сіверському напрямку ЗС РФ обстрілювали Хрінівку Чернігівської області та Нову Гуту, Сопич та Миропілля Сумської області.

На Харківському напрямку під обстріли окупаційних військ потрапили Уди, Соснівка, Світличне, Золочів, Прудянка, Великі Проходи, Нове, Розплідник, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Костянтинівка, Пришиб, Гусарівка та Чепіль.

На Слов'янському напрямі, як інформує командування, з важкого озброєння загарбники вели вогонь по Вірнопіллю, Бражківці, Рідному, Долині, Краснопіллі, Дмитрівці, Богородичному, Донецькому та Слов'янську.

На Краматорському напрямі ЗС РФ відкривали вогонь по Кривій Луці, Сіверську, Верхньокам'янському, Івано-Дар'ївці та Спірному, а на Бахмутському — Роздолівці, Білогорівці, Яковлівці, Соледару, Бахмутському, Бахмуту, Григорівці, Веселій Долині, Зайцевому, Нью-Йорку Опитному, Веселому та Майорську.

На Авдіївському напрямку окупанти застосовували важке озброєння для ведення вогню в районі Авдіївки, Опитного, Первомайського та Мар'їнки. На Новопавлівському напрямку, як зазначає Генштаб, ворожі обстріли зафіксовані у Времівці, Великій Новосілці, Ненудному, Шахтарському, Новомихайлівці, Золотій Ниві, Пречистівці, Вугледарі, Павлівці, Костянтинівці.

На Запорізькому напрямку ЗС РФ обстрілювали Зелене Поле, Ольгівське, Полтавку, Залізничне, Червоне, Гуляйпільське, Дорожнянку, Новоданилівку та Білогір'я. На Південнобузькому напрямку протягом доби ворог вів вогонь по Миколаєву, Новогригорівці, Яковлівці, Партизанському, Квітневому, Киселівці, Шевченковому, Тернових Подах, Правдиному, Любомирівці, Степовій Долині, Таврійському, Мирному, Степовому, Новоолександрівці, Широкому і Первомайському.

За минулий день, за даними Генштабу, російські війська здійснили 3 ракетні і понад 30 авіаційних ударів, а також близько 50 обстрілів з РСЗВ. Українська авіація та артилерія, зі свого боку, за добу знищила кілька взводних опорних пунктів ворога, 5 позицій зенітно-ракетних комплексів та артилерійську батарею.

Генштаб також повідомляє, що підрозділи ЗСУ відбили кілька спроб наступу ЗС РФ біля Соледара, Шахти Бутівка, Зайцевого та Спартака.

[ + – ] ЗСУ відбили наступ росіян біля Соледара, Зайцевого, Спартака та Шахти Бутівка [ + – ] ЗСУ відбили наступ росіян біля Соледара, Зайцевого, Спартака та Шахти Бутівка

Нагадаємо, 5 вересня ЗС РФ завдали ракетного удару по нафтобазі біля Кривого Рогу, випустивши по стратегічному об'єкту дві крилаті ракети.

Також повідомлялося, що ЗС РФ вкотре обстріляли Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі.