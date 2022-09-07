"Есть силы проводить контрнаступательные действия": военный эксперт о боях в районе Балаклеи

Украинские военные "прощупывают" оборону российской армии. Ведутся активные боевые действия в районе Балаклеи. Олег Жданов сообщил Фокусу, что ВСУ продвигаются там, где есть слабые места у противника.

Бойцы ВСУ ведут контрнаступательные действия на Харьковском направлении. Несмотря на практически полное отсуствие подробностей от Генштаба, российские пропагандисты в панике из-за продвижения Украины. За сутки украинские военные окружили Росгвардейцев в Балаклее, а также продвинулись дальше на север. Об этом сообщают телеграм-каналы пропагандистов.

Уже вторые сутки в ряде российских телеграм-каналов сообщают о продвижении ВСУ в Балаклее. Бойцы ВСУ окружили спецотряды Росгвардии. С ними больше нет связи, и как утверждают пропагандисты, они отказались сдаваться.

Полковник ФСБ и экс-главарь боевиков Игорь Стрелков пишет, что оборону Балаклеи держали мобилизованные из ОРДЛО, поэтому они не смогли сдержать натиска ровно как и росгвардейцы. Он заявляет, что ВСУ освободили Волохов Яр и Вербовку. Балаклея находится в окружении. Украинские военные дерзко врываются на позиции ВС РФ, артиллерия не успевает даже навестись.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии "Фокусу" заявил, что контрнаступательные действия украинской армии на определенных участках говорят о наличии сил проводить такие операции.

"На сегодняшний день мы не знаем, сколько у нас есть резервов, и какие у нас силы. Скажу так, на сегодняшний день в Вооруженных силах Украины есть силы проводить контрнаступательные действия на отдельных оперативных направлениях. Эти возможности позволяют испытывать оборону противника на слабость. На некоторых участках, где она слабее, мы развиваем успех, на других же мы остаемся на своих позициях", — заявил эксперт.

При этом он добавил, что некоторые западные СМИ продолжают говорить именно о контрнаступлении ВСУ, что на некоторых участках Украине удалось продвинуться на 10-12 км.

Какие риски могут быть для ВСУ?

По мнению Жданова, основной риск для Украины заключается в том, сможет ли РФ нанести ответный удар.

"Риск может быть в том, чтобы нам хватило сил для удержания, потому что российские войска сейчас будут пытаться отмотать назад, наносить контрудары. Если у нас есть силы и средства или просто не дадим наносить контрудары, то тогда да, территория, которую мы освободили, останется за нами", — подметил Жданов.

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Повлиять на ситуацию на фронте не поможет 3 армейский корпус, который ВС РФ так и не смогла доукомплектовать. Российское командование должно растягивать его по всей линии боев.

"Ситуация в российских Вооруженных силах настолько плоха, что они не могут использовать 3 армейский корпус на одном направлении, которое смогло бы изменить ход боевых действий. Поэтому они вынуждены его растягивать по частям на разных оперативных направлениях, что не приведет к изменению ситуации на отдельном участке", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, российские пропагандисты в панике из-за успехов ВСУ в Балаклее. Росгвардейцы попали в окружение украинских сил.

Ранее в Дергачевской громаде заявили, что на севере Харьковской области идут тяжелые бои. Российских оккупантов отбрасывают к границам.