"Є сили проводити контрнаступальні дії": військовий експерт про бої в районі Балаклії

Українські військові "промацують" оборону російської армії. Ведуться активні бойові дії в районі Балаклії. Олег Жданов повідомив Фокусу, що ЗСУ просуваються там, де є слабкі місця в противника.

Бійці ЗСУ ведуть контрнаступальні дії на Харківському напрямку. Незважаючи на практично повну відсутність деталей від Генштабу, російські пропагандисти в паніці через просування України. За добу українські військові оточили росгвардійців у Балаклії, а також просунулися далі на північ. Про це повідомляють телеграм-канали пропагандистів.

Уже другу добу в низці російських телеграм-каналів повідомляють про просування ЗСУ в Балаклії. Бійці ЗСУ оточили спецзагони Росгвардії. З ними більше немає зв'язку, і, як стверджують пропагандисти, вони відмовилися здаватися.

Полковник ФСБ і ексголова бойовиків Ігор Стрєлков пише, що оборону Балаклеї тримали мобілізовані з ОРДЛО, тому вони не змогли стримати тиску, як і росгвардійці. Він заявляє, що ЗСУ звільнили Волохів Яр і Вербівку. Балаклія перебуває в оточенні. Українські військові зухвало вриваються на позиції ЗС РФ, артилерія не встигає навіть навестися.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі Фокусу заявив, що контрнаступальні дії української армії на певних ділянках говорять про наявність сил проводити такі операції.

"На сьогодні ми не знаємо, скільки в нас є резервів і які в нас сили. Скажу так, зараз у Збройних Сил України є сили проводити контрнаступальні дії на окремих оперативних напрямках. Ці можливості дозволяють випробовувати оборону супротивника на слабкість. На деяких ділянках, де вона слабша, ми розвиваємо успіх, а на інших ми залишаємося на своїх позиціях", — заявив експерт.

При цьому він додав, що деякі західні ЗМІ продовжують говорити саме про контрнаступ ЗСУ, що на деяких дільницях Україні вдалося пройти на 10-12 км.

Які ризики можуть бути для ЗСУ?

На думку Жданова, основний ризик для України полягає в тому, чи зможе РФ завдати удару у відповідь.

"Ризик може бути в тому, щоб нам вистачило сил для утримання, тому що російські війська зараз намагатимуться відмотати назад, наносити контрудари. Якщо в нас є сили та кошти або просто не дамо наносити контрудари, то тоді так, територія, яку ми звільнили, залишиться за нами", — зауважив Жданов.

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Уплинути на ситуацію на фронті не допоможе 3 армійський корпус, який ЗС РФ так і не змогла доукомплектувати. Російське командування має розтягувати його на всій лінії боїв.

"Ситуація в російських Збройних силах настільки погана, що вони не можуть використовувати 3 армійський корпус на одному напрямку, який міг би змінити хід бойових дій. Тому вони змушені його розтягувати частинами на різних оперативних напрямках, що не призведе до зміни ситуації на окремій ділянці", — резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, російські пропагандисти в паніці через успіхи ЗСУ в Балаклії. Росгвардійці потрапили в оточення українських сил.

Раніше в Дергачівській громаді заявили, що на півночі Харківської області йдуть важкі бої. Російських окупантів відкидають до кордонів.