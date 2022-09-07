РФ стоит перед выбором: наступать на Бахмут или перебросить войска на юг,— разведка Британии

Ожесточенные бои продолжаются на трех направлениях, а многочисленные угрозы на линии фронта покажут, сможет ли ВС РФ перераспределять ресурсы между многочисленными группировками войск, отмечают специалисты.

За последние сутки ожесточенные бои с российской армией продолжаются на трех направлениях фронта: в Харьковской области, на Донбассе и на юге в Херсонской области. Об этом пишут в разведке Великобритании.

В ведомстве рассказали, что основными запланированными усилиями российской армии является наступление на Бахмут Донецкой области. Однако командиры в ВС РФ столкнулись с дилеммой: разворачивать оперативные резервы для поддержки наступления на город или перебросить войска на юг Украины для дальнейшей обороны региона.

Также в Минобороны Британии отмечают, что многочисленные одновременные угрозы на линии фронта, длинной в 500 км, покажут, сможет ли Россия координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между многочисленными группировками войск.

"В начале войны неспособность России сделать это была одной из основных причин плохой работы вооруженных сил", — заявили в британской разведке.

Напомним, 6 сентября Алексей Арестович рассказал, что в одном из городов Харьковской области у российских войск случилась беда из-за наступления ВСУ. По словам советника ОП, продвижение ВСУ в Харьковской области может вызвать большие проблемы у российской группировки в Изюме.

Ранее оккупанты заявляли о продвижении ВСУ в Балаклее Харьковской области. ВСУ закрепились на окраинах города и ведут обстрелы из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО.

6 сентября также сообщалось о продвижении украинских военных в Луганской области. А на севере Харьковской области армия Украины пытается отогнать российские войска к границе.