РФ стоїть перед вибором: наступати на Бахмут або перекинути війська на південь, — розвідка Британії

Запеклі бої тривають на трьох напрямках, а численні загрози на лінії фронту покажуть, чи ЗС РФ зможе перерозподіляти ресурси між численними угрупованнями військ, зазначають фахівці.

За останню добу запеклі бої з російською армією тривають на трьох напрямках фронту: на Харківщині, на Донбасі та на півдні на Херсонщині. Про це пишуть у розвідці Великобританії.

У відомстві розповіли, що основними запланованими зусиллями російської армії є наступ на Бахмут Донецької області. Проте командири у ЗС РФ зіткнулися з дилемою: розгортати оперативні резерви для підтримки наступу на місто чи перекинути війська на південь України для подальшої оборони регіону.

Також у Міноборони Британії зазначають, що численні одночасні загрози на лінії фронту, довжиною 500 км, покажуть, чи зможе Росія координувати оперативний план і перерозподіляти ресурси між численними угрупованнями військ.

"На початку війни нездатність Росії зробити це була однією з основних причин поганої роботи збройних сил", — заявили в британській розвідці.

Нагадаємо, 6 вересня Олексій Арестович розповів, що в одному з міст Харківської області у російських військ сталося лихо через наступ ЗСУ. За словами радника ОП, просування ЗСУ у Харківській області може спричинити великі проблеми у російського угрупування в Ізюмі.

Раніше окупанти заявляли про просування ЗСУ у Балаклії Харківської області. ЗСУ закріпилися на околицях міста та ведуть обстріли з великокаліберної артилерії та РСЗВ.

6 вересня також повідомлялося про просування українських військових у Луганській області. А на півночі Харківської області армія України намагається відігнати російські війська до кордону.