В Иране косвенно подтвердили продажу для России вооружения

В Тегеране заявили, что страна продала военную технику иностранным заказчикам, в том числе некоторым большим мировым государствам.

В Иране косвенно подтвердили продажу вооружения для России. Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана генерал-майор Хусейн Салами заявил, что страна продала военную технику иностранным заказчикам, в том числе некоторым большим мировым государствам. Об этом сообщает иранское новостное агентство Kayhan.

Кроме того, в Тегеране рассказали, что также обучают использовать оружие.

Поставки ударных беспилотников Ираном в Россию

30 августа западные СМИ сообщали, что в Россию прибыла первая партия иранских боевых беспилотников Mohajer-6 и Shahed, которые способны атаковать радары, артиллерию и другие военные цели. Однако российские военные остались недовольны покупкой из-за технических проблем с дронами.

27 августа издание AP писало, что Иран передал РФ сотни БПЛА для ведения войны в Украине. Разведчики рассказали, журналистам, что беспилотники полностью готовы к запуску. Кроме того, Тегеран поможет обходить Москве санкции.

Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Россия не закупала у Ирана беспилотники, он назвал эту информацию "вбросом". При этом Песков подчеркнул, что отношения с Ираном будут развиваться дальше.

Как писали аналитики из Института изучения войны, РФ могла получить БПЛА в обмен на истребители Су-35. Вероятно, этот пункт входит в договоренности между двумя странами, подписанные 26 июля.