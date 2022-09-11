В Ірані непрямо підтвердили продаж для Росії озброєння

У Тегерані заявили, що країна продала військову техніку іноземним замовникам, зокрема, деяким великим світовим державам.

В Ірані непрямо підтвердили продаж озброєння для Росії. Командувач Корпусом вартових ісламської революції Ірану генерал-майор Хусейн Саламі заявив, що країна продала військову техніку іноземним замовникам, зокрема, деяким великим світовим державам. Про це повідомляє іранське агентство новин Kayhan.

Крім того, у Тегерані розповіли, що також навчають використовувати зброю.

Постачання ударних безпілотників Іраном у Росію

30 серпня західні ЗМІ повідомляли, що в Росію прибула перша партія іранських бойових безпілотників Mohajer-6 та Shahed, які здатні атакувати радари, артилерію та інші військові цілі. Однак російські військові залишилися незадоволені покупкою через технічні проблеми з дронами.

27 серпня видання AP писало, що Іран передав РФ сотні БПЛА для ведення війни в Україні. Розвідники розповіли журналістам, що безпілотники повністю готові до запуску. Крім того, Тегеран допоможе обходити Москві санкції.

Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що Росія не закуповувала в Ірану безпілотники, він назвав цю інформацію "вкиданням". Водночас Пєсков наголосив, що відносини з Іраном розвиватимуться далі.

Як писали аналітики з Інституту вивчення війни, РФ могла отримати БПЛА в обмін на винищувачі Су-35. Ймовірно, цей пункт входить до домовленостей між двома країнами, підписаними 26 липня.