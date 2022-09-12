Зарево на весь город: соцсети публикуют видео взрыва на ТЭЦ-5 в Харькове

Ударная волна выбила окна в помещении, где находился автор видео. После "прилетов" 3 ракет по объекту в городе остановился электротранспорт и перестал работать интернет.

Видео взрыва после попадания российских снарядов по Харьковской ТЭЦ-5 вечером 11 сентября появилось в Telegram-каналах. На кадрах видна объемная детонация.

Очевидцы говорят, что во многих районах города видели сильное зарево после взрыва. Шума от "прилетов" в некоторых районах Харькова слышно не было.

Стоит отметить, что ни украинские военные, ни спасатели не подтвердили подлинность видео.

"Чуть не убило взрывом…" — подписал видео его автор.

Видно, что после взрыва было яркое зарево. Ударная волна выбила окна в помещении, где находился человек.

После ударов по ТЭЦ несколько областей Украины остались без электроэнергии, в Харькове остановился электротранспорт и перестал работать интернет. Подачу света в некоторых частях города возобновили примерно к 0:00 ночи.

Спасатели почти всю ночь тушили масштабный пожар на объекте. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о двух погибших после взрыва.

Фокус уже писал, что на утро 12 сентября коммунальщики на 80% восстановили электроснабжения в Харькове и области после удара по ТЭЦ-5. Без электричества перестали работать насосы, которые подают воду в жилые дома.

Атаки на объекты критической инфраструктуры Украины могут быть связаны с сокрушительным поражением ВС РФ в Харьковской области. Вечером 11 сентября оккупанты выпустили 12 ракет "Калибр" и Х-101, три снаряда попали по ТЭЦ-5 в Харькове.