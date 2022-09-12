Зарево на все місто: соцмережі публікують відео вибуху на ТЕЦ-5 у Харкові

Ударна хвиля вибила вікна у приміщенні, де знаходився автор відео. Після "прильотів" 3 ракет по об'єкту в місті зупинився електротранспорт і перестав працювати інтернет.

Відео вибуху після влучення російських снарядів Харківською ТЕЦ-5 увечері, 11 вересня, з'явилося в Telegram-каналах. На кадрах видно об'ємну детонацію.

Очевидці кажуть, що у багатьох районах міста бачили сильне зарево після вибуху. Шуму від "прильотів" у деяких районах Харкова чути не було.

Варто зазначити, що ані українські військові, ані рятувальники не підтвердили справжність відео.

"Ледь не вбило вибухом..." — підписав відео його автор.

Видно, що після вибуху було яскраве зарево. Ударна хвиля вибила вікна у приміщенні, де знаходилася людина.

Після ударів по ТЕЦ кілька областей України залишилися без електроенергії, у Харкові зупинився електротранспорт та перестав працювати інтернет. Подачу світла у деяких частинах міста відновили близько 0:00 ночі.

Рятувальники майже всю ніч гасили масштабну пожежу на об'єкті. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про двох загиблих після вибуху.

Фокус уже писав, що на ранок 12 вересня комунальники на 80% відновили електропостачання у Харкові та області після удару по ТЕЦ-5. Без електрики перестали працювати насоси, які подають воду до житлових будинків.

Атаки на об'єкти критичної інфраструктури України можуть бути пов'язані з нищівною поразкою ЗС РФ у Харківській області. Увечері 11 вересня окупанти випустили 12 ракет "Калібр" та Х-101, три снаряди потрапили по ТЕЦ-5 у Харкові.