Демилитаризация по плану: ВСУ за день уничтожили 2 склада боеприпасов и 4 базы военных РФ

Российские оккупанты за сутки лишились нескольких баз и запасов снарядов в восточных и южных районах. Наиболее результативно ВСУ сраболи в Херсонской области.

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Украинские военные за 16 сентября уничтожили несколько складов с боеприпасами и военных баз российских оккупантов. Об этом сообщил в Telegram пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

ВСУ ликвидировали 2 склада с боеприпасами и 2 военные базы в Бериславском и Скадовском районах Херсонской области, отметил он.

Еще 2 российские базы уничтожили в Сватовском районе Луганской области и в Мелитопольском районе Запорожской области.

Telegram-канал Вооруженных сил Украины подтвердил информацию об указанном количестве потерянных россиянами военных складов и баз за один день.

Отметим, что российские захватчики все чаще стреляют по гражданской инфраструктуре. За сутки 125 сентября ВС РФ выпустили по Кривому Рогу 2 ракеты. Первая попала в дамбу на Карачуновском водохранилище, а вторая — в промышленное предприятие.

Эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк ранее в общении с Фокусом объяснил, как сделать так, чтобы войска РФ не обстреливали Харьков и область. По его словам, Силы специальных операций смогут найти места пусков ракет.

Фокус ранее писал о взрывах в ночь на 16 сентября в населенном пункте Валуйки Белгородской области. В домах местных жителей начались перебои с электроэнергией.