Демілітаризація за планом: ЗСУ за день знищили 2 склади боєприпасів та 4 бази військових РФ

Російські окупанти за добу втратили кілька баз і запасів снарядів у східних та південних районах. Найбільш результативно ЗСУ працювали на Херсонщині.

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Українські військові за 16 вересня знищили кілька складів із боєприпасами та військових баз російських окупантів. Про це повідомив у Telegram прессекретар Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

ЗСУ ліквідували 2 склади з боєприпасами та 2 військові бази у Бериславському та Скадовському районах Херсонської області, зазначив він.

Ще 2 російські бази знищили у Сватівському районі Луганської області та у Мелітопольському районі Запорізької області.

Telegram-канал Збройних сил України підтвердив інформацію про вказану кількість втрачених росіянами військових складів та баз за один день.

Зазначимо, що російські загарбники все частіше стріляють по цивільній інфраструктурі. За добу 125 вересня ЗС РФ випустили по Кривому Розі дві ракети. Перша влучила в греблю на Карачунівському водосховищі, а друга — у промислове підприємство.

Експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк раніше у спілкуванні з Фокусом пояснив, як зробити так, щоб війська РФ не обстрілювали Харків та область. За його словами, Сили спеціальних операцій матимуть змогу знайти місця пусків ракет.

Фокус раніше писав про вибухи в ніч проти 16 вересня в населеному пункті Валуйки Бєлгородської області. У будинках місцевих мешканців розпочалися перебої з електроенергією.