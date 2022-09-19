В Донецке во время артобстрела погибло много людей, боевики обвиняют ВСУ (фото, видео)

В результате "прилетов" на площадь Бакинских Комиссаров погибло 13 человек. Оккупанты уверяют, что обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных на западе от города. Украинское командование инцидент пока не комментирует.

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В Куйбышевском районе Донецка днем 19 августа зафиксировали "прилеты" от артиллерийского обстрела. Назначенный оккупантами "мэр" города Алексей Кулемзин обвинил в обстреле ВСУ.

Ссылаясь на данные совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, Кулемзин заявил. что обстрел Донецка велся с территории села Нетайлово Ясиноватского района Донецкой области.

"В 12:15 и 12:23 в сторону Куйбышевского района выпущено в общей сложности 9 снарядов калибром 155 мм", — сообщил Кулемзин.

По его словам, удар пришелся по площади Бакинских Комиссаров, в результате погибли 13 человек, количество раненых устанавливают.

В местных пабликах пишут, что снаряды угодили в том числе в магазин, убив мирных граждан.

Украинское командование инцидент пока не комментировало.

Напомним, 17 сентября в Донецке обстреляли здание "МЧС" и станции скорой помощи, из-за чего погибло как минимум 7 человек, еще 25 человек получили ранения. В этом обстреле оккупанты также обвинили украинские войска.

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