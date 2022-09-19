У Донецьку внаслідок артобстрілу загинуло багато людей, бойовики звинувачують ЗСУ (фото, відео)

Внаслідок "прильотів" на площу Бакинських Комісарів загинуло 13 людей. Окупанти запевняють, що обстріл вівся з позицій ЗСУ, розташованих на захід від міста. Українське командування інцидент поки не коментує.

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У Куйбишевському районі Донецька 19 серпня вдень зафіксували "прильоти" від артилерійського обстрілу. Призначений окупантами "мер" міста Олексій Кулемзін звинуватив в обстрілі ЗСУ.

Посилаючись на дані спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, Кулемзін заявив, що обстріл Донецька проводився з території села Нетайлове Ясинуватського району Донецької області.

"О 12:15 та 12:23 у бік Куйбишевського району випущено загалом 9 снарядів калібром 155 мм", — повідомив Кулемзін.

За його словами, удару зазнала площа Бакинських Комісарів, внаслідок чого загинули 13 людей, кількість поранених встановлюють.

У місцевих пабліках пишуть, що снаряди потрапили, зокрема, в магазин, вбивши мирних громадян.

Українське командування інцидент поки не коментувало.

Нагадаємо, 17 вересня в Донецьку обстріляли будівлю "МНС" та станції швидкої допомоги, через що загинуло як мінімум 7 людей, ще 25 осіб отримали поранення. У цьому обстрілі окупанти також звинуватили українські війська.

Фокус раніше писав про пряме потрапляння до "адміністрації" ватажка проросійських бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна. В офісі бойовика була пожежа. Фахівці Інституту вивчення війни говорили про те, що за організацією цього удару можуть стояти росіяни.

У ніч проти понеділка, 19 вересня, Збройні сили РФ завдали ракетного удару по території Південноукраїнської атомної електростанції в Миколаївській області. В "Енергоатомі" назвали цей інцидент актом ядерного тероризму з боку Росії.