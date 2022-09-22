"Нет брони от мобилизации": спикер Госдумы РФ призвал депутатов ехать на войну в Украину
По словам Вячеслава Володина, на оккупированном Донбассе в качестве добровольцев воюют как минимум четыре российских депутата.
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин ("Единая Россия") заявил, что у депутатов Госдумы нет брони от мобилизации. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.
В частности, политик призвал российских депутатов ехать на войну в Украину.
"Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет", – прокомментировал он.
Володин также рассказал, что в настоящее время в боевых действиях на оккупированных российскими войсками Донбассе уже воюют четыре депутата – Адам Делимханов, который возглавляет чеченских добровольцев, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий и Ахмед Догаев.
Спикер уточнил, что под частичную мобилизацию в России подпадают уже отслужившие россияне, имеющие боевой опыт и востребованную военно-учетную специальность.
В то же время, российские власти продолжают распространять фейковую информацию о том, что на территории Украины они воюют не только с ВСУ, но и с силами НАТО.
Так, Володин заявил, что россияне якобы сражаются против "натовских инструкторов и натовских наемников".
Напомним, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она затронет 300 тыс. российских граждан.
После заявлений власти жители российских городов объявили акцию протеста против мобилизации. За вчерашний день силовики в России задержали не менее 1386 человек. Как сообщали правозащитники, полиция действовала крайне жестко.