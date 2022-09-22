"Немає броні від мобілізації": спікер Держдуми РФ закликав депутатів їхати на війну в Україну

За словами В'ячеслава Володіна, на окупованому Донбасі, як добровольці, воюють як мінімум чотири російські депутати.

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Спікер нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін ("Єдина Росія") заявив, що депутати Держдуми не мають броні від мобілізації. Про це він написав у себе в Telegram-каналі.

Зокрема, політик закликав російських депутатів їхати на війну в Україну.

"Хто відповідає вимогам часткової мобілізації, мають допомогти своєю участю у спеціальній військовій операції. Жодної броні у депутатів немає", — прокоментував він.

Володін також розповів, що наразі у бойових діях на окупованих російськими військами Донбасі вже воюють чотири депутати — Адам Делімханов, який очолює чеченських добровольців, Дмитро Саблін, Віктор Водолацький та Ахмед Догаєв.

Спікер уточнив, що під часткову мобілізацію в Росії підпадають росіяни, які вже відслужили, мають бойовий досвід і необхідну військово-облікову спеціальність.

Водночас російська влада продовжує розповсюджувати фейкову інформацію про те, що на території України вони воюють не лише з ЗСУ, а й із силами НАТО.

Так, Володін заявив, що росіяни нібито борються проти "натовських інструкторів та натовських найманців".

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив у країні часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, вона торкнеться 300 тис. російських громадян.

Після заяв влади жителі російських міст оголосили акцію протесту проти мобілізації. За вчорашній день силовики в Росії затримали щонайменше 1386 осіб. Як повідомляли правозахисники, поліція діяла вкрай жорстко.