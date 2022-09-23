Более 9 тысяч украинских солдат погибли в ходе войны против РФ, — Минобороны

Власти не могут регулярно сообщать о потерях в войсках Украины, так как этой информацией может воспользоваться противник, объяснила замминистра обороны Анна Маляр.

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Количество военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших в ходе полномасштабной войны против РФ, составили более 9 тысяч. Об этом в интервью YouTube-каналу "Исландия" заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"У них (у войск РФ) более 50 тысяч, а мы несколько недель назад называли цифру около 9 тысяч… сейчас это немного больше, конечно. Потери, которые значительно меньше чем у врага. это показатель нашего мастерства", — заявила представительница Минобороны, добавив, что точные потери высчитать пока невозможно, так как точно неизвестно, сколько украинских бойцов погибло в Мариуполе.

Маляр заверила, что информация о якобы сотнях тысяч погибших украинских военных в ходе полномасштабной российской агрессии не соответствует действительности. Также чиновница указала, что Минобороны не может себе позволить регулярно публиковать информацию о потерях украинских сил обороны, так как противник может воспользоваться этой информацией.

При этом замминистра заявила, что в Минобороны РФ происходит "полный бардак", поэтому для противостояния украинской армии врагу приходится черпать данные из открытых источников.

"Для нас, для гражданских, непонятно, что тут такого, о потерях рассказать. Но для военных это часть их военной технологии — количество погибших это показатель по которому они измеряют эффективность технологий, которые они применили. Это определенная предсказуемость", — сказала Маляр.

Напомним, 22 августа главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что потери украинских войск на тот момент составили почти 9 тысяч бойцов погибшими.

22 июля Владимир Зеленский заявил, что каждый день на фронте погибает до 30 бойцов, еще около 250 получает ранения. Ранее министр обороны Алексей Резников сообщал, что самые серьезные потери в ВСУ были в мае, когда за сутки погибало до ста бойцов.