Понад 9 тисяч українських солдатів загинули під час війни проти РФ, — Міноборони

Влада не може регулярно повідомляти про втрати у військах України, оскільки цією інформацією може скористатися противник, пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Кількість військовослужбовців Збройних сил України, які загинули під час повномасштабної війни проти РФ, становила понад 9 тисяч. Про це в інтерв'ю YouTube каналу "Ісландія" заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"У них (у військ РФ) понад 50 тисяч, а ми кілька тижнів тому називали цифру близько 9 тисяч... зараз це трохи більше, звичайно. Втрати, які значно менші ніж у ворога. Це показник нашої майстерності", — заявила представниця Міноборони, додавши, що точні втрати вирахувати поки що неможливо, оскільки достеменно невідомо, скільки українських бійців загинули в Маріуполі.

Маляр запевнила, що інформація про нібито сотні тисяч загиблих українських військових у ході повномасштабної російської агресії не відповідає дійсності. Також чиновниця вказала, що Міноборони не може дозволити собі регулярно публікувати інформацію про втрати українських сил оборони, оскільки противник може скористатися цією інформацією.

Водночас заступниця міністра заявила, що в Міноборони РФ відбувається "повний безлад", тому для протистояння українській армії ворогові доводиться черпати дані з відкритих джерел.

"Для нас, для цивільних, незрозуміло, що тут такого, про втрати розповісти. Але для військових це частина їхньої військової технології: кількість загиблих — це показник, за яким вони вимірюють ефективність технологій, які вони застосували. Це певна передбачуваність", — сказала Маляр.

Нагадаємо, 22 серпня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що втрати українських військ на той момент становили майже 9 тисяч бійців загиблими.

22 липня Володимир Зеленський заявив, що щодня на фронті гинуть до 30 бійців, ще близько 250 отримують поранення. Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що найсерйозніші втрати в ЗСУ були в травні, коли за добу гинули до ста бійців.